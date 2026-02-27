Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten 81 ile talimat

Son yıllarda Türk toplumunu kemiren unsurlardan biri haline gelen sanal bahis ve kumara yönelik daha somut adımlar atılıyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve sanal kumar konularında mücadeleyi güçlendirmek için her ilde en geç 6 ayda bir “Bilgilendirme ve Koordinasyon Toplantısı” düzenlenmesini istedi.

Toplantılara, ilgili ilde görevli bilişim suçları savcılarının yanı sıra Emniyet ve Jandarma birimleri katılacak.

AMAÇ, YASA DIŞI BAHİS VE KUMARA KARŞI ETKİN MÜCADELE

Talimat kapsamında ilk toplantının ise bir ay içinde gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Toplantılarla, yasa dışı bahis ve sanal kumar faaliyetlerine karşı etkin koordinasyon sağlanması ve bilgi paylaşımının artırılması hedefleniyor.