Adalet Bakanı Gürlek: Şahsa özgü düzenleme yok

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan nihai raporun Meclis’in takdirine sunulduğunu belirterek, "Kesinlikle şahsi cezasızlık algısı, yerel af ya da şahsa özgü bir düzenleme komisyon raporunda yok" dedi.

12. YARGI PAKETİ ÇALIŞMALARI

Bakan Gürlek, 12. Yargı Paketi ile ilgili çalışmaların devam ettiğini vurguladı. Yasal düzenlemeler için özel bir ekip kurduklarını belirten Gürlek, süreçte şeffaf ve hukuka uygun adımlar atıldığını kaydetti.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR VE ÖNLEYİCİ ADIMLAR

Gürlek, suça sürüklenen çocuklar konusuna da değinerek "Çocuk kavramını tartışmaya açmamız lazım. Maalesef çocuklar şiddete meyilli bir yapıya teşvik ediliyor, bu konuda çalışmalar yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar, hem Terörsüz Türkiye sürecinde hem de yargı paketlerinde kişiye özel muafiyet veya af iddialarını net bir şekilde çürütmüş oldu.