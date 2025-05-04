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DHA

Vefat eden DEM Parti milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, korumaları eşliğinde aracına doğru ilerlediği sırada yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir şahıs tarafından saldırıya maruz kaldı.

Çirkin saldırıda S.T. isimi şüpheli, kalabalıktan istifade ederek Özgür Özel'in yanına yaklaştı.

Kayda alınan saldırı anlarında, şüpheli, Özel'in kafasına yumruk attı.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

65 yaşındaki saldırgan çevredekiler tarafından etkisiz hale getirildi.

Daha sonrasında Özel'in korumaları tarafından yakalanan saldırgan, polislere teslim edildi. Şahıs gözaltına alındı.

Öte yandan, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İLK İFADESİNE ULAŞILDI

Saldırı sonrası saldırganın ilk sözlü ifadesi ortaya çıktı.

Saldırgan S.T.'nin gözaltında polise verdiği ilk sözlü ifadesinde şu sözleri sarf ettiği kaydedildi:

"PARTİLİ OLMADIĞIM İÇİN BANA YEMEK VERMEDİLER"

Ben daha önceden yemek kartı için Cumhuriyet Halk Partisi’ne başvurdum ancak partili olmadığım için bana yemek vermediler. Bundan dolayı da uzun zamandır sinirliydim.

"ORAYA GİTTİĞİMDE ASLINDA BİR SALDIRI NİYETİM YOKTU"

CHP’nin sokağa gençleri çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içimde muhafaza ediyordum. Taksim’de kaldığım apart otelden çıktım, program olduğunu duydum. Oraya gittiğimde aslında bir saldırı niyetim yoktu ancak gördüğüm anda da sinirlerime hakim olamadım.

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