Adana'da oturma eylemi yapan kadına müdahalede yeni gelişme: 3 polis görevden uzaklaştırıldı

Dün X’te yayınlanan görüntüler tartışma konusu olmuştu...

Görüntülerde; Filistin bayrağıyla oturma eylemi yapan F.Z.’nin tartaklandığı, müdahalede bulunan bir polisin, "O zaman Gazze’ye gidin" dediği duyulmuştu.

Yaşananlara ilişkin Adana Valiliği'nden açıklama yapıldı.

"F.Ş. İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPILMASINA İHTİYAÇ DUYULMUŞTUR"

Valilikten yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan AK Parti Adana İl binası önünde oturma eylemi düzenleyen Mavi Marmara gazisi F.Ş. ile ilgili açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur." ifadelerine yer verildi.

"3 POLİS MEMURU GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTIR"

Açıklamada, şunlar kaydedildi: