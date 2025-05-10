İHA

Adana'da Hindistan'ı aratmayan görüntüler...

Döner işletmelerinde yapılan pişmiş ete çiğ et karıştırma skandallarının ardından kentte, bir hijyenden uzak gıda satışı vakası daha yaşandı.

Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Mahallesinde bir kişi sokak ortasında açıkta et satması görenleri hayrete düşürdü.

SOKAK ORTASINDA ET SATTI

Adana gibi sıcak bir ilde açıkta et satılmasına vatandaşlarda tepki gösterdi

O anlar cep telefonu ile çekilip sosyal medyada paylaşılınca, 'Hindistan değil Adana' benzetmeleri yapıldı.

Bu duruma hem vatandaşlar, hem de kasaplar odası tepki gösterdi.

Oda Başkanı Yağmur: "Görüntüleri izlediğimde Hindistan sandım

"İLK İZLEDİĞİMDE HİNDİSTAN SANDIM"

Yağmur, "O görüntüleri bizlerde hayretler içerisinde izledik. Adana sıcak olduğu için o etlerin muhakkak dolapta muhafaza edilmesi gerekiyor. Önümüzdeki günlerde havalar daha da ısınacak ve bu görüntülerin Adana'da olmaması gerekiyor.

Tarım İl Müdürlüğü ile konuyu paylaştık. İlgili zabıta müdürlüğünün denetimlerini arttırmasını istiyoruz. Zabıta, sokaklarda ve pazarlarda daha etkin olursa bu görüntüler olmaz. O görüntüyü ilk izlediğimde Hindistan sandım ancak açıklamayı okuyunca Adana olduğunu öğrendim.

"UTANÇ VERİCİ"

Bu görüntü utanç verici, aynı şeylerin olmamasını istiyoruz.

Bu denetimler zabıtanın işi o nedenle Seyhan ve Yüğreğir'de daha etkin olunması gerekiyor" dedi.

"O ETİ SATAN İNSAN OLAMAZ"

Vatandaşlardan Fazlı Mete ise görüntüleri izleyince tepkisini gizleyemeyerek, "O eti satan kişi insan olamaz. O etlerin dolapta saklanması gerekiyor. Bu görüntüleri görünce yoksul ve fakir ülkeler aklıma geldi" diye konuştu.

"AFGANİSTAN VE HİNDİSTAN'A BENZEYEN GÖRÜNTÜLER"

Vatandaşlardan İbrahim İlhan da, "Böyle et satılmaz. Kapalı bir alanda satış yapılması gerekiyor. Adana sıcak bir il, insan sağlığı için çok tehlikeli bir görüntü. Bu gıda maddesi ve soğuk bir alanda saklanması gerekiyor. Afganistan ve Hindistan'a benziyor görüntüler" şeklinde konuştu.

Açıkta et satılmasına tepki göster vatandaşlardan Nihat Canlı Işık ise "Bu şekilde et satılmaz, ne olduğu bile belli değil. İnsanlar için çok tehlikeli bir durum"diyerek düşüncelerini aktardı.