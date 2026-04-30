İstanbul'da trafik yoğunluğu akşam saatlerinde yüzde 87'ye kadar çıktı

İstanbul'un bitmek bilmeyen sorunu...

Megakent'te her gün olduğu gibi sürücüler yolda ekstra zaman kaybetti.

Kentte akşam saatlerinde mesai çıkışı trafik yoğunluğu oluştu.

AVRUPA YAKASI ADETA KİLİTLENDİ

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda, Cevizlibağ, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çift yönlü trafik yoğunluğu yaşandı.

Yolun Edirne istikametinde ise Haliç Köprüsü'nden Bayrampaşa'ya kadar araçlar güçlükle seyretti.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Beylikdüzü ve TÜYAP arasında, Küçükçekmece'de ise Ankara istikametinde araçlar yavaş ilerledi.

TEM Otoyolu'nda Hasdal, Seyrantepe, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar Ankara ve Edirne istikametinde, Büyükdere Caddesi'nde Sarıyer yönü ile Levent TEM Otoyolu katılım yollarında yoğunluk yaşandı.

TOPLU TAŞIMADA DA KALABALIK HAKİM

Toplu taşıma duraklarında da yolcu yoğunluğu gözleniyor.

Özellikle metro ve metrobüs bağlantı noktalarında yolcular gelen araçlara binmekte zorlanıyor.

YÜZDE 87'YE KADAR YÜKSELDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi CepTrafik Haritası'na göre trafik yoğunluğu Anadolu Yakası'nda yüzde 89, Avrupa Yakası'nda yüzde 87, kent genelinde ise yüzde 87 olarak ölçüldü.