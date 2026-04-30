Sumud Filosu'na yönelik saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı

İsrail’in Gazze’ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na saldırıları devam ediyor.

Küresel Sumud Filosu'na, İsrail donanması tarafından uluslararası sularda Yunanistan yakınlarında müdahale edildi.

İsrail donanması, 58 tekne ve 39 farklı ülkeden 345 katılımcıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na, uluslararası sularda dün gece saatlerinde saldırdı.

20 TÜRK AKTİVİST ALIKONULDU

Sumud Filosu'ndan yapılan açıklamada 20 Türk aktivistin, İsrail askerleri tarafından alıkonulduğu açıklandı.

Yaşanan vahim olayın ardından TBMM'de müdahaleyi kınayan tezkere kabul edilirken İsrail'e açık çağrı yapıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıya yönelik soruşturma başlattı.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, "Küresel Sumud Filosu'na yönelik gerçekleştirilen eylemlerle ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma işlemlerine başlanılmıştır" denildi.

TEPKİLER ARDI ARDINA GELDİ

Olay sonrası Türkiye ve Dünya kamuoyundan İsrail'e karşı sert tepkiler yükseldi.

Çok sayıda ülkeden yetkililer alıkonulan aktivistlerin geri bırakılması konusunda çağrıda bulundu.