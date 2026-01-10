Adem Metan Amerika'dan bildiriyor: Yangının bıraktığı enkaz hala yerinde duruyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD, geçtiğimiz yıl çıkan büyük orman yangınları ile sarsılmıştı...

Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles kentinde dört farklı noktada çıkan orman yangınları, günlerdir kontrol altına alınamamış, alevler gittikçe daha geniş bir alana yayılmıştı.

ENSONHABER YANGIN BÖLGESİNDEN BİLDİRDİ

Yangını yerinde takip etmek üzere Los Angeles kentinde bulunan Ensonhaber Genel Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal ve Ensonhaber yazarı Adem Metan, bölgeden son durumu aktarmıştı.

YANGINA MÜDAHALE ÇALIŞMALARI CANLI TAKİP EDİLDİ

Türkiye'de birçok yangın bölgesinde bulunan Adem Metan, özellikle Marmaris yangınında yaşadığı deneyime dayanarak bölgedeki çalışmaları ele almıştı.

Bölgede yalnızca havadan müdahale olduğunu belirten Metan, bunun rüzgar nedeniyle yetersiz olduğunu ve karadan da müdahalenin olması gerektiğini söylemişti.

ADEM METAN BİR KEZ DAHA YANGIN BÖLGESİNDE

ABD'deki büyük yangının üzerinden bir yıl geçti...

Adem Metan, üzerinden koskoca bir yılın geçtiği yangının bıraktığı enkazda son durumu incelemek üzere bir kez daha Kalifornia'ya gitti.

Bölgeden çektiği bir video ile enkaz kaldırma çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulunan Metan, söz konusu paylaşımına "Yangının bıraktığı enkaz, ilk videoda anlattığım gibi hala yerli yerinde duruyor. Üzerinden koskoca bir yıl geçmiş ama manzara değişmemiş. Bir yıl önce nasılsa bugün de öyle. Ev yok, hayat yok; sadece enkaz var." ifadelerini not düştü.

"GERÇEKTEN GÖRDÜĞÜM MANZARA BENİ ÇOK ŞAŞIRTTI"

Şu anda Santa Monica bölgesinde bulunduğunu bildiren Metan, şu sözleri sarf etti:

Hatırlayacaksınız geçtiğimiz yıl burada çok büyük bir yangın söz konusuydu. Ve biz de burdan gördüklerimizi kamuoyuyla paylaşmıştık. Tam bir yıl sonra aynı noktaya geldik.



Gerçekten gördüğüm manzara açıkçası beni çok şaşırttı. Ve sizlere görüntüsünü aktarmak istedi.

"BURAYA HİÇBİR ŞEKİLDE DOKUNULMAMIŞ"

Bakın bir yıl önce yanan bu nokta burda evler vardı. Hatta görüntülerini şimdi arkadaşlarım size izletiyorlar. Araçlar dahi duruyor ve buraya hiçbir şekilde dokunulmamış.



Hemen sağ tarafta yine aynı şekilde yanan yerlerin tahrip olmuş, hurdaya dönmüş, küle dönmüş, demirler, çelikler, eşyalar, otomobiller...

"PEKİ NE YAPILMIŞ BİR YIL İÇERİSİNDE?"