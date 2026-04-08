Ahmet Büyükgümüş, CHP'ye teşhisi koydu: Politik bir şizofreni

YAYININ TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

ENSONHABER'İN SORULARINI YANITLADI

Ensonhaber YouTube kanalında Çağlar Cilara'nın moderatörlüğünde yayınlanan 'Son Durum' programının konuğu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş oldu.

Siyasetten gençliğe, seçimlerden Orta Doğu'daki son gelişmelere kadar birçok soruya cevap veren Ahmet Büyükgümüş, dikkat çeken ifadeler kullandı.

"POLİTİK BİR ŞİZOFRENİ"

Son dönemde CHP'nin yolsuzluklarla anılan bir parti haline dönüştüğünü söyleyen Büyükgümüş, partinin bu gerçekleri örtmek için farklı söylemler peşinde olduğunu söyledi.

Büyükgümüş, Özgür Özel'in son dönemde belediye başkanları için 'Ya bize katılırsın ya soruşturma açılır' iddialarına da tepki gösterdi.

"KILIÇDAROĞLU DİYE BİR GERÇEK VAR ORTADA"

Bu durumun 'politik bir şizofreni' olduğunu söyleyen Büyükgümüş, Kemal Kılıçdaroğlu dahil olmak üzere partide ağırlığı bulunanları nasıl saf dışı bırakıldıklarını bir kez daha anlattı.

"Uzun yıllar kendileriyle birlikte yol yürümüş kişilere böyle isnatta bulunuyorlar" diyen Ahmet Büyükgümüş, "Bırakalım belediye başkanını, milletvekilini, Kemal Kılıçdaroğlu diye bir gerçek var ortada." dedi.

"GERÇEĞİN ÜZERİNİ ÖRTMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Ahmet Büyükgümüş, şu ifadeleri kullandı:

"Kendileri değil, 6'lı masa toplandı millete umut olarak koydular, adaylığını açıkladığı gün ağladılar, ağlayanlardan biri Özgür Özel. Geldiğimiz noktada ne söylüyorlar: 'Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütün kariyeri AK Parti'ye kazandırmak içindi.' Böyle bir şizofreni olabilir mi? Kaç yıl partinin genel başkanlığını yapmış birisi. Böyle bir zihin olabilir mi? Böyle bir kabulle siyaset yapılabilir mi? Böyle bir tablo varken belediye başkanını, milletvekilini suçluyorlar. Hepsini göreve getiren kişi hakkında 'gizli AK Partili' diyecek konuma gelen bir politik zihin, daha ne iftiralar üretebilir hayal edebiliyor musunuz? Bu politik bir şizofreni. İçine düştükleri hali gerçekliğiyle kabul etmeyip, buradaki gerginliklerle gerçeğin üzerini örtmeye çalışıyorlar."