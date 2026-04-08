MİT, ABD ile İran arasında ateşkes için diplomasi mekiği dokudu

28 Şubat'ta ABD ile İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılara, İran'ın da misillemelerle karşılık vermesiyle bir savaşa dönüştü.

39 gün süren savaşta Körfez ülkeleri de hedef oldu.

7 Nisan'ı 8 Nisan'a bağlayan gece yarısı Türkiye saati ile 02.00'de ise ABD ile İran arasında iki haftalık bir ateşkes sağlandığı duyuruldu.

Bu ateşkes olası bir barış anlaşmasının da temellerinin atılması anlamını taşıyor.

MİT, SÜREÇ BOYUNCA BARIŞ İÇİN YOĞUN GAYRET GÖSTERDİ

MİT, çatışmaların ilk aşamasından itibaren devreye girerek taraflar arasında temas kurdu.

Hem ABD-İsrail bloğu hem de İran ile iletişim kurabilen nadir istihbarat teşkilatlarından biri olan Milli İstihbarat Teşkilatı, krizin tırmanmasını önlemek için kritik rol üstlendi.

Bu kapsamda, taraflar arasında iletişim kanallarının açık tutulması, yanlış anlaşılmaların önüne geçilmesi ve gerilimi düşürecek mesajların iletilmesi sağlandı.

MİT’in yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde; çatışmanın yayılmasının önlenmesi, ateşkes seçeneklerinin değerlendirilmesi ve diplomatik çözüm yollarının belirlenmesi için çok sayıda ülkeyle temas sağlandı. ABD, İran, Irak, Pakistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Kuveyt, Mısır, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya ile eşgüdüm halinde görüşmeler gerçekleştirildi.

TAHLİYE VE İNSANİ YARDIM TALEPLERİNE DE CEVAP VERİLDİ

Öte yandan MİT, İran’daki mevcut kriz ortamının Türkiye’ye olası etkilerini de yakından takip etti. Bu kapsamda, İran içinde etnik temelli çatışmaların önlenmesi ve bölgesel istikrarsızlığın derinleşmemesi için çeşitli girişimlerde bulunuldu.

Ayrıca çatışma bölgelerinde bulunan sivillerin tahliyesi ve insani yardım taleplerine destek verildi.

Güvenlik boyutunda da önlemler artırıldı. Türkiye’de yaşanabilecek olası casusluk faaliyetlerine karşı ilgili birimler tarafından sıkı tedbirler alınırken, “Terörsüz Türkiye” sürecinin olumsuz etkilenmemesi adına da hassas bir çalışma yürütüldü.