Mustafa Çiftçi'den araç içi multimedya sistemleriyle ilgili açıklama geldi

Son dönemde yürürlüğe giren trafik kanunu ile cezalar artırıldı.

Kanun kapsamında da özellikle jant, ses sistemi ve görsel değişiklikler yapan sürücülere belli cezalar uygulanacak.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de bakanlık makamında, Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan ve 27 Şubat'ta yürürlüğe giren yeni düzenlemelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Orijinal ses ve görüntü sistemine sahip araçlarda sürücülere herhangi bir yasaklama getirilmediğini söyleyen Bakan Çiftçi, şunları dedi:

"KAMUYA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE RAHATSIZLIK VEREMEZSİNİZ"

"Araçların içerisinde orijinal, fabrikadan monte edilmiş haliyle kullanılmasında herhangi bir sakınca olmadığı, Kanun'un buna herhangi bir şekilde yasaklama getirmediği şeklinde.

Araçlardaki ses sistemlerinin başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde, araçta müzik dinlenirken dışarıdaki diğer vatandaşların rahatsız olmaması, kamuya herhangi bir şekilde rahatsızlık verilmemesi.

Bu şekilde dinlemelerde de herhangi bir sakınca yok, bu da serbest. Araçlarda ekran sistemleri var. Bununla müzik dinleyebiliyorsunuz, navigasyon olarak kullanabiliyorsunuz.

Değişik maksatlarla kullanılıyor. Bunların da araçlarda orijinal haliyle takılı olması durumunda herhangi bir problem yok. Örneğin bu ses sistemlerinin, müzik sistemlerinin başkalarını rahatsız edecek şekilde dinlenmesi durumunda 3 bin lira idari para cezası öngörüyor.

Aracın orijinalliğini bozup, fabrikadan gelen sistemi değiştirip buna birtakım ilaveler yapılması yine Kanun'un müeyyideye bağladığı hususlardan bir tanesi."

"21 BİN LİRA CEZA ÖNGÖRÜLÜYOR"

Bakan Çiftçi, araçlarda orijinal olmayan veya belirlenmiş standartlara aykırı multimedya sistemi bulunduran sürücülere idari para cezası uygulanacağını belirterek, "Aracın orijinalliğinde olmadığı halde tablet takmak ve bunun üzerinden video oynatmak veya görüntü sistemlerini izlemek, bu şekilde sürücünün veya yanında bulunan kişinin dikkatinin dağılması, bu kanunla yine yasaklanan durumlardan birisi. Bu şekilde 21 bin lira ceza öngörülüyor.

Diyelim ki aracın içerisine hoparlörler taktırdı, amfi taktırdı, bununla beraber sesleri yükseltti, yani aracın orijinalinde olmayan ilaveler yapılması durumunda da 21 bin lira gibi bir ceza öngörülüyor." dedi.

"MAKSADIMIZ SÜRÜCÜNÜN DİKKATİNİN DAĞILMAMASI"

Düzenlemelerde amacın trafik güvenliğini sağlamak olduğunu söyleyen Bakan Çiftçi, "Bütün bunların maksadı vatandaşlarımızı cezalandırmak, onları sevimsiz durumlarla yüz yüze bırakmak değil. Bunun bir maksadı var, bir mantığı var. O da sürücünün dikkatini dağıtmamak.

Sürücünün bütün dikkatini yola vermesini sağlamak ve bu şekilde hem can güvenliğini hem de karşıdaki sürücülerin can ve mal güvenliğini sağlamak. Kanunun mantığı, amacı bu. Kanun bunlara aykırı davranışları cezalandırıyor." ifadelerini kullandı.

"BU SİSTEMLERİ SÖKÜN"

Bakan Çiftçi, söz konusu aykırı sistemlere sahip sürücülere uyarıda bulunarak, "Benim vatandaşlarımıza tavsiyem, eğer araçlarında bu şekilde daha sonradan taktırılmış ekran varsa veya ses sistemleri varsa bunları bir an önce söktürmeleri ve kanuna uygun hale getirmeleri.

Böylece hem kendileri üzülmemiş olacak hem de biz onları idari yaptırımlarla karşı karşıya bırakmamış olacağız." dedi.