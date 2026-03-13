Abdulkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'ndan ilk Türk gemisinin geçtiğini duyurdu

ABD ile İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaş 14'üncü gününde devam ederken, savaşın etkileri sadece bu bölgeyle sınırlı kalmıyor.

Bölgedeki güvenlik riskleri; deniz ticaretini, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması ile gemilerin geçememesi ile petrol ve gaz fiyatlarını da olumsuz etkiledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kapalı olan Boğaz'a ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Uraloğlu, basın mensuplarıyla iftar programında bir araya gelerek İran-İsrail-ABD savaşı kapsamında hava, kara ve deniz ulaşımına ilişkin son gelişmelere ilişkin konuştu.

"HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAN TÜRK SAHİPLİ İLK GEMİ GEÇTİ"

Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'ndan Türk sahipli ilk geminin geçtiğini bildirdi.

Hürmüz Boğazı'nın sıkıntılı bir süreç yaşadığını dile getiren Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Orada en üst seviyede güvenlik seviyesi ilan ettik. Türk bayraklı geminin olmadığını söyleyebilirim.



Türk sahipli gemilerle ve Ana Arama Kurtarma Merkezimizle sürekli irtibat halindeyiz.



Tabii Hürmüz Boğazı'nın önemini dünya ticaretindeki, enerjideki, temin noktasındaki önemini sizler biliyorsunuz.

"14 TANE TÜRK SAHİPLİ GEMİ HALA ORADA"

Gemilerin sayısına bakarsak 14 tane Türk sahipli gemi hala orada ama topladığımızda çeşitli sınıflarda 800 tane geminin hala hazırda Hürmüz Boğazı'nda olduğunu söyleyebilirim.



6 tane de kruvaziyer gemisi, yolcularıyla beraber orada hâlâ bekleme konumundalar. Biraz önce bahsettiğim gibi 15 gemimiz vardı; bir tanesini İran makamlarıyla, İran limanını kullandığı için müsaade alıp geçirdik.



İran tarafıyla temas halinde olmaya çalışıyoruz. 14 gemimiz bekliyor, herhangi bir problemleri şu anda yok.

İRAN SEFERLERİ AZALTILDI

Çatışmaların başlamasından önce İran seferlerini zaten azalttıklarını dile getiren Bakan Uraloğlu, mevcut durumda İran, Irak, Ürdün, Lübnan ve Suriye'de uçuşların durdurulduğunu dile getirdi.

Uraloğlu, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Bahreyn uçuşlarının ise günlük olarak iptal edildiğini belirterek "En rahat kullandığımız Riyad, Cidde, Medine ve Maskat havalimanları oldu; oraları daha aktif kullanabildik. Bu süreçte yine Nahçıvan'daki havalimanına yapılan drone'lu saldırı sonucunda Azerbaycan'ın iki tane uçak Iğdır'a indi. Oradan da onları sağ salimen Nahçıvan'a göndermiş olduk." sözlerini kullandı.

UMMAN'DAN EK SEFERLER

Gerek Türk vatandaşlarının gerekse diğer ülke vatandaşlarının ülkeye dönebilmeleri için özellikle Umman'dan ek seferler koyduklarını dile getiren Uraloğlu, "Muhatabım Bakan ile görüşerek ek seferler koyduk; o devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Doğrudan transit geçişler noktasında ve bazı uçuşların diğer ülkelere yönlendirildiğini dile getiren Uraloğlu, şu açıklamalarda bulundu:

Şu ana kadar çok şükür olağanı etkileyecek bir sonucun doğmasına müsaade etmedik Dışişleri ile koordineli olarak.



Bizim İran'da iki tane uçağımız kaldı; bir tanesi Türk Hava Yolları, bir tanesi de Pegasus.



Esasında 12 Gün Savaşı'nda 10 civarında uçağımız kalmıştı. Şimdi bu gerginlik artınca orada da süreci yönetmeye gayret ettik.



Bir uçak da Irak'ta kalmış durumda. Personelleri sağ salimen getirildi, herhangi bir problem yok.



İlk fırsatta inşallah uçakları da oralardan alıp olağan rutinine de dönmesini bekliyoruz.

Uraloğlu, ayrıca mevcut durumda uçuş iptalleri noktasında havayolu şirketlerinin farklı öngörüleri olduğunu dile getirerek "Biz de Sivil Havacılık ve Dışişlerimizle beraber bu süreçleri organize ediyoruz. Karayolu ile İran üzerinden değil, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan üzerinden yönlendirdik trafiği. İlgili ülkelerle de koordine ettik." dedi.

405 MİLYAR LİRALIK EKONOMİK FAYDA

Bölünmüş yolların trafiğin yaklaşık yüzde 80'ine hizmet ettiğini söyleyen Bakan Uraloğlu, dünyanın çevresinin 4'te 3'ü kadar bölünmüş yol yaptıklarını dile getirdi.

Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"30 bin kilometre hani yol ne işe yaradı? 801 milyon saat zaman tasarrufu, 405 milyar TL toplam yıllık ekonomik fayda sağladığını hesaplıyoruz. 2 milyar 620 milyon litre de akaryakıt tasarrufunu bu vesileyle sağlamış olduk."

"7A YOLUNDA ÇALIŞMALARIMIZA BAŞLADIK"

Türksat 6A'nın 25 yıllık bir ömrü olduğunu öngördüklerini dile getiren Uraloğlu, "7A yolunda çalışmalarımıza başladık. 7A uydumuzu da kendimiz üreteceğiz ve onu da uzaya göndereceğiz. Bizim mühendislerimizin ürettiği bir uydumuz olacak." açıklamasında bulundu.

ÇOCUKLARA SOSYAL MEDYA YASAĞI

Uraloğlu, sosyal medya platformlarının bağımlılık, psikolojik sorunlar, şiddet eğilimi, aile içi çatışma, sosyal ilişkilerde olumsuzluk ve çocukların zaman israfı gibi birçok probleme yol açabildiğini dile getirdi.

Uraloğlu, şunları söyledi:

"15 yaş altındaki çocuklarımızın, gençlerimizin sosyal medya platformlarını kullanmasını istemiyoruz. Onlar daha çok dersleriyle hemhal olsunlar. Bu interneti kullanmama değildir, özellikle onu belirtmek isterim. Türkiye'de güvenli internet uygulamamızın da çok ciddi karşılığı olduğunu belirtmek isterim."

"UYGULAMAYI AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞIMIZ İLE MECLİS'E GÖNDERDİK"

Uraloğlu, farklı ülkelerde farklı uygulamalar olduğunu ve hepsini incelediklerini belirterek şöyle konuştu:

"Yaptırımı koyduğunuzda bunun uygulanabilirliğini sosyal medya platformlarıyla görüştük.

Bazı denemelerde bazı ülkelerde yapıldığını özellikle söylemek isterim. İngiltere'den Amerika'ya, Fransa'dan Avustralya'ya kadar birçok örneği var.

Dolayısıyla biz de bunlardan kendi değerlerimizi de dikkate alarak bir uygulamayı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ile Meclis'e gönderdik."

32 MİLYON CEP TELEFONU 5G İLE UYUMLU

Bakan Uraloğlu, burada yaptığı açıklamada 1 Nisan'da 5G'den ilk sinyali alacaklarını dile getirdi ve şunları kaydetti:

"95 milyon civarında cep telefonu var, bunların 32 milyonu 5G'ye uyumlu. Yaklaşık 1 sene önce bu rakamlar 15 milyon civarındaydı. 5G'ye geçtikten sonra bunun daha da artacağını özellikle söylemek isterim."

Bakan Uraloğlu, "2 yıl içerisinde bütün Türkiye'yi kapsayacağız, hedefimiz bu. Ama ilk etapta 1 Nisan'da sinyal vermeye başlayacağız." açıklamasını yaptı.

YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİ DESTEKLENİYOR

5G çalışmaları kapsamında yerli ve milli teknolojiyi desteklemeye gayret ettiklerini de dile getiren Bakan Uraloğlu, "İlk etapta yüzde 60 yerli ürün, yüzde 30 da milli haberleşme ürünü şeklinde ihale şartlarımız var. Yaklaşık 3.5 milyar dolar da hazineye bir katkı sağlamış olacağız belli ödeme periyotları içerisinde." şeklinde konuştu.

5G İLE 10 KAT HIZ

Uraloğlu ayrıca 5G teknolojisi ile 10 kat hızlı bir hizmet sunulacağını dile getirerek şu sözleri kullandı:

Kendi alanımızı ilgilendiren akıllı ulaşım sistemlerini, tren sinyalizasyonlarını yönetmekten tutun akıllı yolları, akıllı şehirleri hayata geçirme noktasında artık daha çok yönetme imkanına sahip olacağız.



Türkiye'deki bir cerrah dünyanın bir tarafında ameliyat yapma imkanına sahip olacak. İş makinelerinin uzaktan yönetilmesi imkanına sahip olacak.