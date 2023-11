ensonhaber.com

Ensonhaber'in YouTube kanalında gündemin nabzı tutulmaya devam ediyor.

Her akşam saat 17.00'de 'İlker Koç ile Gündem' programı izleyicilerin karşısında çıkıyor.

Bugün de İlker Koç'un stüdyo konuğu AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir oldu.

Demir, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İBB adaylığı soruldu

İstanbul için kentsel dönüşüm projesinin önemine değinen Demir, CHP yönetimindeki İBB'nin 5 yılda herhangi bir projeyi hayata geçirmediğini açıkladı.

Ardından Mustafa Demir'e, "İBB Başkanlığı için bir adaylık durumunuz söz konusu mu?" sorusu yöneltildi.

"Takdir Cumhurbaşkanımızındır"

Demir ise soruya şöyle yanıt verdi:

İstanbul’un merkezinde, Fatih’te, Eminönü’nde 15 yıl hizmet etmiş biri olarak ismimizin burada konuşulması bize gurur verir. Ancak bizi bugünlere taşıyan, desteğini her daim arkamızda hissettiğimiz, beraber yol yürüyor olmaktan büyük onur duyduğumuz Cumhurbaşkanımız var. Bizim bir de teşkilatımız var. Sadece seçimden seçime değil 365 gün durmadan çalışan, emek veren teşkilatımız var. Ve bu teşkilatın genel başkanı var.



Dolayısıyla da kuruluşundan bu yana AK Parti geleneğinden gelen biri olarak; ülkemiz, milletimiz ve partimizin menfaatlerini her şeyden önde tutan bir kardeşinizim ben. Teşkilatın bir ferdiyim. Dolayısıyla baktığınızda takdir Cumhurbaşkanımızındır, Genel Başkanımızındır. Ayrıca bunun dışında temel hedef İstanbul'un kazanılmasıdır. 1994 yılında Cumhurbaşkanımızın başlattığı yerel yönetimde hizmet anlayışı 2019 yılında akamete uğradı. Sahipsiz kalmış İstanbul'u yeniden AK Parti hizmetiyle buluşturmak temel hedefimiz olacaktır. Kaybolan 5 yılın telafisi her anlamda her şeyden daha önemli. Önceliğimiz milletimiz, devletimiz, partimiz ve şehirlerimiz. Neticede takdir Cumhurbaşkanımızındır.