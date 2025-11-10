AK Parti MYK toplantısı başladı

- AK Parti MYK toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı.
- Toplantıda iç ve dış politikadaki gelişmeler, ekonomik durum, enflasyonla mücadele ve vatandaş talepleri değerlendiriliyor.
- Ömer Çelik toplantı sonrası açıklama yapacak.
Toplantıda, iç ve dış politikadaki güncel gelişmeler ile parti içi stratejiler ele alınacak.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında Ekonomi İşleri Başkanlığı, genel ekonomik görünüme ilişkin bir sunum yapacak. Enflasyonla mücadele adımları, reel sektörün ihtiyaçları gibi başlıklar mercek altına alınacak.
Toplantıda, parti kurmaylarının 'Türkiye Yüzyılı' buluşmaları kapsamında sahadan edindikleri vatandaşın şikayet ve talepleri masaya yatırılacak.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE GÜNDEMDE OLACAK
Toplantıdaki önemli başlıklardan biri de Terörsüz Türkiye olacak.
Meclis'te kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarında gelinen son durum hakkında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bilgi verilecek.
ÖNEMLİ BAŞLIKLARDAN BİRİ DE GAZZE OLACAK
Dış politikada ise Gazze gündeme alınacak.
Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in bir açıklama yapması bekleniyor.