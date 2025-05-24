AK Parti'den yeni anayasa için halk temelli süreç vurgusu

AA

Siyasetin gündeminde yeni anayasa çalışmaları var...

Toplumun farklı kesimlerinin görüşlerini dinlemeyi sürdüren AK Parti, anayasa yapım sürecini geniş tabanlı bir toplumsal mutabakatla şekillendirme hedefiyle çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda düzenlenen Yeni Anayasa Çalıştayı'nın dördüncüsü, yasama ve yürütme organlarının yeni anayasada nasıl yer alması gerektiğine odaklandı.

ÇALIŞTAY SONRASI İLK AÇIKLAMA

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığınca düzenlenen çalıştaylar dizisinin dördüncüsü, Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı başkanlığında uzman akademisyenlerin katılımıyla parti genel merkezinde yapıldı.

AK Parti'den çalıştaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Buna göre, "Yeni Anayasa'da Yasama ve Yürütme Organları" konulu çalıştay, anayasa hukuku, genel kamu hukuku, siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanlarında uzman akademisyenlerin katılımıyla dün düzenlendi.

4 ANA BAŞLIK

Çalıştayda, "Yeni anayasada yasama ve yürütme organları nasıl düzenlenmeli? Yasama ve yürütme organların kuruluşu, görev ve yetkileri nasıl belirlenmeli? Yasama ve yürütme organlarının karşılıklı ilişkileri nasıl düzenlenmeli? ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 7 yıla yaklaşan pratiğine ilişkin değerlendirmeleriniz nelerdir?" başlıkları ele alındı.

DAHA ÖNCE 3 ÇALIŞTAY GERÇEKLEŞTİRİLDİ

AK Parti'nin 9 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirilen birinci çalıştayında farklı alanlarda uzman akademisyenlerin katılımları ile "Türkiye neden yeni bir anayasaya ihtiyaç duyuyor?" ve "Katılım ve uzlaşmaya dayanan yeni anayasanın yapım yöntemi ne olmalı?" sorularına cevap arandı.

28 Kasım 2024 tarihli ikinci çalıştayda, Türkiye’nin en geniş tabana sahip meslek örgütleri ve konfederasyonlarının başkanları ve temsilcilerinin katılımı ile "Sivil toplumun ve meslek örgütlerinin yeni anayasadan beklentileri nelerdir?" ve "Sivil toplumun yeni anayasa yapımına katılımı nasıl olmalıdır" soruları değerlendirildi.

24 Ocak 2025 tarihli üçüncü çalıştayda ise alanında uzman akademisyenlerin katılımı ile "Yeni anayasada temel haklar ve özgürlükler" konusu ele alındı.

"TOPLUMUN YENİ ANAYASADAN BEKLENTİLERİNİ DİNLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Açıklamada, "AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı olarak bundan sonraki süreçte de bu çalıştay dizisine devam edecek, toplumun farklı kesimleri ve uzmanları ile bir araya gelerek, yeni anayasadan beklentilerini dinlemeye devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

"DEMOKRATİK, ÖZGÜRLÜKÇÜ BİR ANAYASAYA KAVUŞMAK EN BÜYÜK TEMENNİMİZ"

Açıklamada, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın, çalıştaya ilişkin değerlendirmeleri de yer aldı.

Yazıcı, AK Parti'nin, çok sayıda anayasa reformuna ve yeni anayasa girişimine öncülük ettiğini belirterek, "Önümüzdeki dönemde ülkemizi, inşa edeni 'millet' olan bir toplum sözleşmesine kavuşturmak için çalışmalarını yürütmektedir. Ülkemizin millet iradesine dayanan, demokratik, özgürlükçü ve hukuk devletini güçlendiren bir anayasaya kavuşması en büyük temennimizdir." ifadelerini kullandı.

"HALKTA BAŞLAYIP, HALKTA BİTEN BİR YÖNTEMLE ANAYASA YAPILMALI"

Siyasi partilere çağrıda bulunan Yazıcı, şunları kaydetti:

"Gelin Türkiye Yüzyılı'nı yeni, sivil ve demokratik bir anayasa ile taçlandıralım. Bu doğrultuda TBMM çatısı altında temsil edilen tüm siyasi partilere düşen görev yeni ve sivil anayasa konusunu günlük siyasi mülahazaların önüne koymaktır. Toplumsal mutabakat zemininde siyasi partilerimizin desteğiyle milletimizi, ülkemizi yeni anayasaya kavuşturmak için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Tüm toplum kesimlerinin kendisini bulacağı bir anayasa yapmak en büyük arzumuzdur.

AK Parti olarak halkta başlayan ve yine halkta bitecek bir yöntemle anayasa yapılmasını öneriyoruz. Daha önceki üç çalıştayımızın sonunda değerli katılımcıların görüş ve önerileri raporlaştırılarak, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sunulmuştur. Dördüncü çalıştayımıza katkı sunan değerli hocalarımızın değerlendirmeleri ışığında da bir rapor hazırlayarak, Sayın Cumhurbaşkanı'mıza arz edeceğiz."