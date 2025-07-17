Akaryakıt devinden şok eden karar! Hisselerini devrediyor

Türkiye’de akaryakıt sektöründeki hareketlilik devam ediyor. Son olarak İngiliz enerji devi BP’nin Türkiye’de akaryakıt dağıtımından 111 yıl sonra çekilmesinin ardından benzer bir karar da Shell’den geldi.

Dünya Gazetesi’nde yer alan habere göre, Shell Company Londra Türkiye Limited Merkezi, Türk Hava Meydanlarında Depolama ve Uçaklara Yakıt İkmali İçin Ortak Havacılık Operasyonu’ndaki hisselerini devretme kararı aldı.

Shell tarafından alınan bu karar akaryakıt sektöründe büyük bir yankıya neden olurken bakın hisseler kime devrediliyor.

TÜRK SAHASINDA ÇEKİLİYOR!

2006 yılında BP, Shell ve Mobil Oil Türk’ün imzaladığı “Ortak Havacılık Operasyon Sözleşmesi” ile havacılık sektörüne yönelik güçlü bir iş birliği başlatılmıştı.

Ancak BP’nin sektörden çıkmasının ardından Shell de 2008’den bu yana bulunduğu bu alandaki paylarını elden çıkarma kararı alan akaryakıt devi hisselerini ön alım hakkı bulunan THP Opet’e devretme kararı aldı.

Shell'in THY Opet’e devriyle birlikte, Antalya, Bodrum-Milas ve İzmir Adnan Menderes havalimanlarını kapsayan operasyonlardaki ortaklık sona erdi.

Resmi kurumların onayladığı bu devrin ardından, ilgili havacılık yakıt ikmali operasyonlarının yönetimi artık tamamen THY Opet’e geçti.