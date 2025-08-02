'Akıllı' keskin nişancı hedef sistemi akıllı teknoloji ile gelişti

Türkiye, savunma sanayii konusunda yerli ve milli çözümlere yöneldi.

Askeri eğitimde "gerçeğe en yakın" senaryoları ve "en etkili" tatbikatları mümkün kılacak bir inovasyon da yerli imkanlarla gerçekleştirildi.

Türkiye’de bu teknoloji ilk kez sunularak, savunma sanayiinde önemli bir adım daha atıyor.

TALAN GELİŞTİ

Askeri eğitim teknolojileri kapsamında geliştirilen TALAN Hareketli Hedef Sistemi, tam otonom sürüş kabiliyeti kazandı.

Otonom TALAN, ilk kez 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) sergilendi.

Atış eğitimlerinde kullanılmak, seçkin birliklerin ve keskin nişancıların atış eğitimlerinin etkinliğini artırmak amacıyla geliştirilen hedef sistemi, yeni kabiliyetler kazandı.

TAM OTONOM SÜRÜŞ KABİLİYETİ İLE YENİDEN TASARLANDI

Sistemi geliştiren Gön Savunma Genel Müdürü Ece Göncü, saha testlerinden başarıyla geçen TALAN Hareketli Hedef Sistemi'ni, tam otonom sürüş kabiliyeti ile yeniden tasarlandıklarını söyledi.

GERÇEĞE EN YAKIN EĞİTİM OLANAĞI

Otonom TALAN ile Türkiye'nin ilk otonom hareketli hedef sistemini geliştirdiklerini bildiren Göncü, böylece gerçeğe en yakın eğitim olanaklarının oluşması yönünde önemli bir adım attıklarını ifade etti.

Göncü, "Türkiye’de bu teknolojiyi ilk kez sunarak savunma sanayiinde alanımızdaki öncü rolümüzü sürdürüyoruz. Otonom TALAN ile askeri eğitimde artık sadece hedefe değil, harekete de odaklanıyoruz. Gön Savunma olarak; askeri eğitimde 'gerçeğe en yakın' senaryoları ve 'en etkili' tatbikatları mümkün kılacak bir inovasyona imza atmış olmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

ÖZGÜN OTONOM YAZILIM SINIRLARI KALDIRIYOR

Askeri eğitim ve tatbikat süreçlerini daha gerçekçi hale getirmek amacıyla geliştirilen TALAN Hareketli Hedef Sistemi, zorlu arazi şartlarında, farklı senaryolara uyum sağlayabilecek esnek yapısı ile öne çıkıyor. Çeşitli eğitim platformları ve hedef sistemleriyle kolayca entegre olan TALAN, hem dinamik hem de tekrarlanabilir eğitim senaryoları sunuyor.

Otonom TALAN ise klasik sistemlerin ötesinde tamamen bağımsız çalışabilen, akıllı eğitim çözümlerini barındıran bir inovasyon çözümü olarak hayata geçirildi.

ÖZGÜN YAZILIM

Geliştirilen özgün otonom yazılım sayesinde sistem, insan müdahalesine gerek kalmadan belirlenen eğitim rotalarını eksiksiz takip ediyor.

Sensör ve yapay zeka destekli teknoloji, sistemin çevresel engelleri algılayarak dinamik şekilde yön değiştirmesine olanak tanıyor.

Yüksek hassasiyetteki navigasyon sistemi sayesinde, eğitim senaryoları anlık güncelleniyor ve sistem performansı en üst düzeye çıkarılıyor.

Gelişmiş sensör ve yazılım entegrasyonu hem güvenilir hem de kesintisiz performans sunuyor.

AYNI ANDA BİRDEN FAZLA HEDEF KONTROLÜ

Otonom TALAN, çatışma ortamlarını gerçekçi şekilde simüle edebilmek için otonom hareket kabiliyetine sahip bir platform olarak tasarlandı. Sistemin çekirdeğinde, GPS, RTK, IMU ve pusula sensörlerinin oluşturduğu yüksek hassasiyetli konumlandırma ve engel tanıma altyapısı yer alıyor. Bu sayede sistem, operatör müdahalesi olmadan belirlenen eğitim senaryolarını tam bağımsız şekilde yürütebiliyor. Aynı anda birden fazla hedefin kontrolü, gerçek zamanlı izleme arayüzü ile mümkün hale geliyor.

KESKİN NİŞANCI EĞİTİMLERİNE TAM ENTEGRE

Otonom TALAN sayesinde gerçek dünya çatışma senaryolarına birebir uyum; kapalı alan, açık arazi ve keskin nişancı eğitimlerine tam entegre yapı; kullanıcıların refleks, isabet ve karar verme kabiliyetlerini geliştirme; tekrarlanabilir, ölçülebilir ve analiz edilebilir eğitim performansı mümkün oluyor.

JAVDES İLE İMZALAR ATILDI

IDEF 2025 kapsamında, Jandarma Asayiş Vakfı (JAVDES) Şirketler Topluluğu ile "hareketli ve çelik hedef platform üretim iş birliği" anlaşması imzalandı.