Samsun'da Sıfır Atık Çalıştay'ı düzenlendi: Çevresel dönüşüm için çözümler masaya yatırıldı

Sıfır Atık Hareketi kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın vizyonuyla Türkiye’deki saha çalışmalarına devam eden Sıfır Atık Vakfı, 'COP31 Sürecinde Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları'nın Samsun ayağını başarıyla tamamladı.

Sıfır Atık Vakfı tarafından Samsun Valiliği himayesinde, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Samsun Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen Samsun Sıfır Atık Çalıştayı’na 180’i tüzel olmak üzere yaklaşık 250 kişi katılım gösterdi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştayda; Samsun Vali Yardımcısı Murat Bulacak, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz, Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Bilgin, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcı Ferhan Kodalak, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ve Samsun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Tevfik Akçay hitaplarda bulundu.

"EMİNE ERDOĞAN'IN ÖNDERLİĞİNDE BAŞLAYAN SIFIR ATIK ÇALIŞMALARI ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan çalıştayda konuşan Samsun Vali Yardımcısı Murat Bulacak, Emine Erdoğan Hanımefendi’nin önderliğinde başlayan Sıfır Atık çalışmalarının çığ gibi büyüdüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Sıfır Atık Hareketi ülkemizi çoktan aşmış ve Birleşmiş Milletler nezdinde 30 Mart'ın Dünya Sıfır Atık Günü ilan edilmesiyle de gerçekten ülkemize çok büyük bir sorumluluk düşmüştür. Bugün bizler de bu çalışmalar devamında Samsun'daki çalıştayı hep beraber yapıyoruz."

Çalıştay çalışmaları ile Samsun’un çevre adına adeta tomografisinin çekileceğini söyleyen Bulacak, şöyle konuştu:

"Bugün buradan alacağımız sonuçlarla Samsun'u geleceğe taşıyacak, özellikle çevre bilinci adına geleceğe çok güzel sonuçlar çıkacağına ben canı gönülden inanıyorum. Bize düşen dengeyi sağlamak. Bize emanet olarak verilen dünyayı da daha yaşanabilir, daha huzurlu bir hale getirebilmek."

"DAHA YAŞANABİLİR BİR DÜNYA İNŞA ETMEK ADINA BİR ARAYA GELDİK"

Samsun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Tevfik Akça ise, çalıştayda sadece atıkları yönetmek için değil, geleceğimizi yönetmek ve sıfır atık vizyonuyla daha yaşanabilir bir dünya inşa etmek adına önemli bir adım için bir araya geldiklerini belirterek, şu sözleri kullandı:

"Doğal kaynaklarımızın sonsuz olmadığı gerçeğiyle israfın önlenmesi, atıkların kaynağında azaltılması, yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi artık bir tercih değil, zorunluluktur.

Çalıştayda 14 tematik masa belirlenmiş olup, bu çalışmalar ile kamu, akademi, sivil toplum ve özel sektör iş birliği ile atık yönetimindeki güçlükleri aşacak, sürdürülebilir, uygulanabilir ve yenilikçi çözümler geliştirmeyi hedefliyoruz."

"DAVRANIŞLARIMIZDAKİ KÜÇÜK DEĞİŞİKLİKLER BÜYÜK DEĞİŞİME ÖNCÜLÜK EDECEKTİR"

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, sıfır atık projesinin gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma açısından adeta bir seferberliğe dönüştüğünü ifade ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Gıda israfının önlenmesi çok çok önemli bir konu olup, gıda israfıyla mücadelenin bir çevre meselesi olmadığı, bir insanlık vazifesi olduğu da Sayın Cumhurbaşkanımızın saygıdeğer eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi tarafından sıkça dile getirilmektedir.

Yine Tarım Bakanımız tarafından da bu konunun üzerinde hassasiyetle durulmaktadır. Tüketeceğimiz kadar, ihtiyacımız kadar gıdayı almalı ve arta kalan gıdaları bir şekilde değerlendirilmeli ve geri dönüşüme katkı sunmamız gerekiyor."

"SIFIR ATIK SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR YAŞAM KÜLTÜRÜDÜR"

Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter YardımcısıFerhan Kodalakise,Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak sürdürülebilir çevre yönetimini öncelikli görevleri arasında gördüklerini söyleyerek, şunları kaydetti:

"İstiklal Caddesi'nde hayata geçirdiğimiz Sıfır Atık Dönüşüm Projesi ile hane ve işletmeleri sürece dahil ederek atıkların kaynağında ayrıştırılmasını sağladık ve önemli kazanımlar elde ettik.

Aynı şekilde yaklaşık 10 kilometrelik sahil bandını kapsayan Adnan Menderes Bulvarı'nda Sıfır Atık Dönüşüm projemizi de başlatmış bulunuyoruz. Bizler inanıyoruz ki sıfır atık sadece bir çevre politikası değil aynı zamanda sürdürülebilir bir yaşam kültürüdür."

"ÜNİVERSİTELER BU SÜRECİN SORUMLU PAYDAŞLARI ARASINDA"

Sıfır Atık Hareketi’nin uluslararası alanda önemli bir farkındalık ve dönüşüm sürecine öncülük ettiğini belirten Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Bilgin, şöyle konuştu:

"Üniversiteler olarak bizler, bilgi üretme, politika geliştirme ve toplumsal dönüşüme katkı sağlama misyonumuz doğrultusunda bu sürecin önemli ve sorumlu paydaşları arasında yer almaktayız.

Bilimsel araştırmalar, yenilikçi projeler ve kanıta dayalı yaklaşımlar aracılığıyla çevre ve iklim politikalarının güçlendirilmesine katkı sunarken, kamu kurumlarımız, yerel yönetimlerimiz ve diğer paydaşlarla etkin bir iş birliği içinde hareket etmeyi temel bir sorumluluk olarak benimsemekteyiz."

"SIFIR ATIK BİR GELECEK MESELESİDİR"

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz ise, şunları söyledi:

"Bugün burada atık değil, üretimden tüketime, kaynak kullanımından toplumsal davranışa uzanan bütüncül bir dönüşümü konuşmak için bir arada toplanmış bulunmaktayız.

Sıfır atık yalnızca bir çevre politikası değil, aynı zamanda kalkınma, verimlilik ve en önemlisi de bir gelecek meselesidir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi olarak bizler de sıfır atığı yalnızca teknik bir atık olarak değil, bunu bir yönetim süreci olarak düşünmekteyiz. Eğitimden araştırmaya toplumsal katkı ve sürdürülebilir kampüs vizyonunun temel bir parçası olarak görmekteyiz."

YERELDEN ULUSALA İSRAF, ATIK VE KAYNAK YÖNETİMİ MODELİ SAMSUN'DA MASAYA YATIRILDI

COP31 Sürecinde Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları; yerelden ulusala uzanan bir yaklaşımla israfın önlenmesi, atık yönetiminin güçlendirilmesi ve kaynak verimliliğinin artırılması amacıyla tasarlanmış kapsamlı bir yönetişim ve uygulama modeli olarak hayata geçirildi.

Çalışmalar, çevre yönetiminde katılımcı, veri temelli ve bütüncül bir dönüşüm hedeflemektedir.

Çalıştay modeli; kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını aynı platformda buluşturarak, çevresel sorunların yerelde tespit edilmesini ve ulusal düzeyde uygulanabilir politika önerilerine dönüştürülmesini amaçlamaktadır.

Bu yönüyle süreç, yalnızca bir etkinlik dizisi değil; sürdürülebilir çevre yönetimine yönelik sürekli işleyen bir kurumsal mekanizma niteliği taşımaktadır.

Bu kapsamda Samsun’da gerçekleştirilen çalıştay; kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının geniş katılımıyla başarıyla sonuçlandı.

FARKLI SEKTÖRLERİN KARŞILAŞTIĞI ÇEVRESEL SORUNLAR, ORTAK BİR PLATFORMDA ELE ALINDI

Bu geniş katılım yapısı sayesinde, yerel ölçekte farklı sektörlerin karşılaştığı çevresel sorunlar ortak bir platformda ele alınmış, kurumlar arası koordinasyon ve iş birliği kapasitesi güçlendirilmiştir.

Çalıştaydaki tematik çalışmalarda; her masa kendi uzmanlık alanında israf, atık ve kaynak yönetimi süreçlerini detaylı şekilde değerlendirdi.

Bu kapsamda; mevcut sorun alanları tespit edilmiş, israf kalemleri (atık oluşmadan önceki kayıplar) belirlenmiş, atık türleri ve yönetim ihtiyaçları sınıflandırılmış, çözüm önerileri geliştirilmiş ve uygulanabilir yerel politika önerileri oluşturulmuştur.

Çalıştayın metodolojik yapısı sayesinde elde edilen çıktılar, karşılaştırılabilir ve ölçülebilir veri temelli bir çerçeveye dönüştürülmüştür.

SAMSUN SIFIR ATIK ÇALIŞTAYI SONUÇ KONFERANSI İÇİN ÖNEMLİ BİR HAZIRLIK ZEMİNİ OLUŞTURULDU

Samsun Sıfır Atık Çalıştayı kapsamında elde edilen tüm bulgular, aynı zamanda ilerleyen süreçte gerçekleştirilecek olan Samsun Sıfır Atık Çalıştayı Sonuç Konferansı için önemli bir hazırlık zemini oluşturdu.

Çalıştayda ortaya konulan veri setleri, değerlendirmeler ve çözüm önerileri; Sonuç Konferansı’nda ele alınacak stratejik hedeflerin, uygulanabilir eylem planlarının ve yerel düzeyde ortak mutabakat metninin oluşturulmasına doğrudan katkı sağlayacak nitelikte yapılandırıldı.

Çalıştay süreci yalnızca mevcut durumun analiz edildiği bir aşama olarak değil, aynı zamanda Konferans sürecinin içerik, kapsam ve yönetişim bakımından güçlendirilmesini sağlayan kritik bir hazırlık adımı olarak tamamlanmıştır.

SAMSUN SIFIR ATIK HEDEF BELGESİ İÇİN ÇIKTILAR ELDE EDİLDİ

Samsun Sıfır Atık Çalıştayı’nda elde edilen tüm çıktılar, konferans ile kamuoyuna ilan edilecek 'Yerel Sıfır Atık Hedef Belgesi' çalışmalarına temel teşkil edecek şekilde yapılandırılmıştır.

Çalıştay; yalnızca bir değerlendirme toplantısı olmanın ötesinde, yerel ölçekte çevresel dönüşümün planlandığı ve somutlaştırıldığı bir ortak akıl platformu niteliği taşımaktadır.

Çalıştaydan elde edilen veriler ve öneriler, hem yerel yönetim uygulamalarına hem de ulusal çevre politikalarına katkı sağlayacak nitelikte bir bilgi seti oluşturmuştur.