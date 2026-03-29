Akın Gürlek: Ceza infaz kurumlarımızdaki toplam hafız sayısı 170’e yükseldi

Cezaevlerinde dikkat çeken çalışma...

Yurdun dört bir yanında bulunan hapishanelerde tutuklu bulunan şahısların yeniden topluma kazandırılması için bazı çalışmalar yapılıyor.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, bu çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

"976 DİN GÖREVLİSİ GÖREV YAPIYOR"

Bu konuda önemli işbirliği içinde bulunduklarını belirten Gürlek, "Ceza infaz kurumlarımızda yürüttüğümüz manevi rehberlik ve eğitim faaliyetleriyle hükümlü ve tutukluların yeniden topluma kazandırılmasını destekliyoruz.

Diyanet İşleri Başkanlığımız ile iş birliği içinde sürdürülen çalışmalar kapsamında 976 din görevlisi aktif olarak görev yapıyor." dedi.

"TOPLAM HAFIZ SAYISI 170'E YÜKSELDİ"

Yapılan çalışmalar ile önemli bir başarıya imza atıldığını belirten Gürlek, şunları kaydetti:

Bu çerçevede 2026 yılında hafızlık eğitim sürecini tamamlayan 29 hükümlü ve tutuklu, ceza infaz kurumlarımızda gerçekleştirilen sınavlara katıldı.



Başarılı olan 25 kişi, Hafızlık İcazet Belgesi almaya hak kazandı. Bu başarıyla birlikte ceza infaz kurumlarımızdaki toplam hafız sayısı 145’ten 170’e yükseldi.

"UYUM SÜREÇLERİNE KATKI SUNMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Gürlek, süreçte sağlanan katkı ve iş birliği dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'na teşekkür etti.

Son olarak bu konuda adımların devam edeceğinin sinyalini veren Gürlek, "Topluma uyum süreçlerine katkı sunmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.