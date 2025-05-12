Ali Babacan’dan PKK’nın feshiyle ilgili açıklama: Sürecin başarısını görmezden geldi

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Terörsüz Türkiye yolunda bir yeni adım daha geldi...

PKK, 12. Kongre sonuç bildirisi açıklandı.

Kongre, PKK’nin örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadelenin sonlandırması kararlarını alarak PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı.

BABACAN'DAN İLK DEĞERLENDİRME

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, PKK’nın feshetme kararıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ali Babacan, söz konusu kararın, 1 Ekim süreci açısından çok önemli bir aşama olduğunu belirtti.

"ORTA DOĞU'DA BARIŞ VE HUZURUN ÖNÜNÜ AÇABİLİR"

Babacan, "40 yılı aşkın süredir binlerce can kaybına yol açan, ağır sosyal ve ekonomik maliyetler doğuran terör ve şiddet sarmalının sona ermesi, yalnızca Türkiye için değil, tüm Orta Doğu için de yeni bir barış ve huzur ikliminin önünü açabilir." ifadelerini kullandı.

Bütün terör unsurlarının, örgütsel bağlılık fark etmeksizin, fesih kararına uygun şekilde silah bırakmasını beklediklerini vurgulayan Babacan, bu sürecin tereddütsüz ve derhal gerçekleşmesi gerektiğinin altını çizdi.

"DİKKATLİ OLUNMALI"

Babacan ayrıca, "Bu topraklarda bin yıldır süren ve binlerce yıl daha devam edecek birlikteliğimize zarar verebilecek her türlü fitneye karşı, özellikle Suriye kaynaklı tehditler başta olmak üzere, dikkatli olunmalı." dedi.

Açıklamasında yeni bir fırsat penceresine işaret eden Babacan, Türkiye’nin tüm vatandaşlarının hak ve özgürlüklerinin ihyası için önemli bir süreçten geçtiğini kaydetti.

Babacan, DEVA Partisi olarak sorunların meşru, demokratik siyaset zemininde çözülmesi ve insan haklarına dayalı bir hukuk devleti hedefinden taviz vermeyeceklerini belirtti.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ'NİN İSMİNİ ANMADI

Babacan'ın paylaşımında, sürecin bu noktaya gelmesinde büyük emeği bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'ye yönelik paylaşımda bulunmaması dikkat çekti.