Ali Yerlikaya: Yangınlarla mücadelede herkes büyük bir özveriyle görev yaptı

Türkiye'nin dört bir yanından yangın haberleri gelirken ekipler söndürme çalışmalarında dinlenmeden büyük bir çaba ile çalıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Yangınlarla mücadelede, polisimizden AFAD ekiplerimize, jandarmamızdan itfaiyecilerimize, orman işçilerimizden gönüllülerimize ve halkımıza kadar herkes büyük bir özveriyle görev yaptı." ifadesini kullandı.

"HERKES BÜYÜK BİR ÖZVERİYLE GÖREV YAPTI"

Yerlikaya, sosyal medya hesabından, orman yangınlarıyla mücadeleye ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: