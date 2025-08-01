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Ali Yerlikaya: Yangınlarla mücadelede herkes büyük bir özveriyle görev yaptı

Sosyal medya hesabından, orman yangınlarıyla mücadeleye ilişkin paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çalışmalarda görev alan herkesin büyük bir özveriyle çalıştığını söyledi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
01.08.2025 17:45 Güncelleme:

Türkiye'nin dört bir yanından yangın haberleri gelirken ekipler söndürme çalışmalarında dinlenmeden büyük bir çaba ile çalıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Yangınlarla mücadelede, polisimizden AFAD ekiplerimize, jandarmamızdan itfaiyecilerimize, orman işçilerimizden gönüllülerimize ve halkımıza kadar herkes büyük bir özveriyle görev yaptı." ifadesini kullandı.

"HERKES BÜYÜK BİR ÖZVERİYLE GÖREV YAPTI"

Yerlikaya, sosyal medya hesabından, orman yangınlarıyla mücadeleye ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

Yangınlarla mücadelede, polisimizden AFAD ekiplerimize, jandarmamızdan itfaiyecilerimize, orman işçilerimizden gönüllülerimize ve halkımıza kadar herkes büyük bir özveriyle görev yaptı.

Polisimiz, yangın bölgelerinde hem karada hem havada üstün gayretle destek sağladı.

Rabb'im, ülkemizi, insanlığı ve tüm canlıları her türlü afetten korusun.

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