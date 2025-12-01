Alparslan Bayraktar: 6. sondaj gemisi yola çıktı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin sondaj filosuna katılacak yeni gemiyle ilgili önemli bir açıklamalarda bulundu.

Bakan Bayraktar, Karadeniz'de görev yapacak olan 6. sondaj gemisinin çarşamba günü Mersin'e ulaşacağını duyurdu.

TÜRKİYE'NİN SONDAJ FİLOSU GENİŞLİYOR

Bakan Bayraktar, enerji arama ve üretim kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında Türkiye’nin denizlerdeki sondaj filosunu güçlendirdiğini belirtti.

Yeni geminin devreye girmesiyle Karadeniz'de yürütülen sondaj faaliyetlerinin hız kazanması bekleniyor.

"6. GEMİMİZ MERSİN'E DOĞRU YOLA ÇIKTI"

Biraz önce beraber gezdik, malumunuz bütün borular geminin üzerinde şu anda. Onlar sarılmış vaziyette ve inşallah bu deniz tabanına bu boru döşeme işini gerçekleştirmiş olacağız.



Sondaj gemilerimiz 4 tane Karadeniz’de şu anda çalışan; Fatih, Yavuz, Kaan ve Abdülhamit Han gemilerimiz. Şimdi onlara bir tane şu anda Mersin’de beşinci gemimiz zaten gelmişti. Şimdi Karadeniz’de görev yapacak 6. gemimiz çarşamba günü Mersin’de olacak. Yaklaşık bir-iki aylık bir operasyona ihtiyaç var. Ondan sonra da Karadeniz’de görevine başlayacak.

"4 MİLYON HANENİN DOĞALGAZ İHTİYACINI KENDİ GAZIMIZLA KARŞILAYABİLİR HALE GELDİK"

Bayraktar'ın açıklamalarında öne çıkanlar ise şöyle:

Bugün Sakarya Gaz Sahası'ndaki projemizin ikinci fazı için önemli bir gün, önemli bir aşama. Malumunuz biz birinci fazı tamamladık ve bugün itibarıyla yaklaşık 9,5 milyon metreküp üretimle Türkiye'deki 4 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacını kendi gazımızla karşılayabilir hale geldik.

"SEVEN VEGA GEMİSİ'Nİ KARADENİZ'E UĞURLADIK"

Yine kısa bir zaman önce, 2 ay önce 29 Mayıs'ta Osmangazi Platformu'nu deniz yüzeyinde üretim yapacak olan tesisimizi Karadeniz'e uğurladık. O şimdi Filyos’ta hazırlıklarına devam ediyor.



2. faz kapsamında şimdi özellikle bu içinde bulunduğumuz Seven Vega gemisi ile beraber biz deniz tabanındaki çalışmalarımızı tamamlayacağız. Yani kuyularımızın işlemleri aşağı yukarı bitmiş durumda. Şimdi kuyularımızı birbirine bağlayacak ve daha sonra da Osmangazi Gemisi’ne oradaki üretim borularını bağlayacak bu gemiyi Karadeniz’e gönderiyoruz.



Yaklaşık 40 günlük bir çalışmadan sonra bu çalışma hazır hale gelecek ve Osmangazi Gemisi inşallah 2026 yılının Haziran-Temmuz aylarında hazır olduğunda denizdeki lokasyonuna gidecek ve bu bağlantıları yapılmak suretiyle 2. fazı da tamamlamış ve üretime almış olacağız.

"HEDEFİMİZ GAZ İHTİYACINI KARŞILADIĞIMIZ 4 MİLYON HANEYİ 8 MİLYONA ÇIKARMAK"

Hedefimiz 2. fazda 1'de olduğu gibi yaklaşık 10 milyon metreküp üretime çıkabilmek ve ifade ettiğim gibi o 4 milyon hanenin gaz ihtiyacını 8 milyon haneye çıkarabilmek. Hedefimiz budur. İnşallah 2028'de bunu 4 katına çıkaracak faz 3'ü tamamlayacağız.



Dolayısı ile bu zaman zaman Karadeniz'de gaz çalışmalarımızda 'ne aşamadayız' sorusuna bir cevap olması açısından önemli. Çünkü çok önemli aslında; orada denizde, deniz tabanında, deniz yüzeyinde işlemlerle yapılıyor. Bunların bir örneği; bu gemi dünya ölçeğinde çok önemli kabiliyetlere sahip olan, teknik kabiliyete, teknolojiye sahip olan bir gemi. Buradaki bizim ihtiyaç duyduğumuz boruların döşenmesi hem kuyuların birbiriyle bağlantısı ve daha sonra Osmangazi deniz yüzeyindeki platformumuza bağlantısı için kullanacağımız bir faaliyet olacak.

"2026'DA 6 TANE YENİ SONDAJ PLANLIYORUZ"