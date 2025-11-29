Alparslan Bayraktar: İhtiyaç duyduğumuz doğal gazın yarısını LNG olarak alabilir hale geldik

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin doğal gaz kaynaklarına ilişkin konuştu.

Alparslan Bayraktar, doğal gazda yerli üretiminin yanı sıra kaynak ülke ve tedarik rotalarını çeşitlendirerek enerji arz güvenliğine katkı sağladıklarının altını çizdi.

"LNG GAZLAŞTIRMA KAPASİTEMİZ, BUGÜN 161 MİLYON METREKÜPE ERİŞTİ"

Türkiye’nin ikisi kara LNG terminali, üçü de Yüzer Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) olmak üzere 5 tesisle LNG alabildiğini aktaran Bakan Bayraktar, "Milli Enerji ve Maden Politikası’nı hayata geçirdiğimiz 2016 yılında günlük 34 milyon metreküp olan LNG gazlaştırma kapasitemiz, bugün yaklaşık 5 kat artışla 161 milyon metreküpe erişti" ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE'NİN ORTALAMA GÜNLÜK 330 MİLYON METREKÜP DOĞAL GAZA İHTİYACI OLDUĞUNU KAYDETTİ

Bakan Bayraktar, "Bugün itibariyle Türkiye, ihtiyaç duyduğu doğal gazın neredeyse yarısını LNG olarak gemilerle alabilir hale geldi" açıklamasını yaptı.

Tüketimin en üst seviyeye çıktığı günlerde Türkiye’nin ortalama günlük 330 milyon metreküp doğal gaza ihtiyacı olduğunu kaydeden Bayraktar, "LNG kapasitemiz, tüketimin zirve yaptığı en soğuk kış günlerinde dahi vatandaşlarımızın evlerinde ihtiyaç duyduğu doğal gaz miktarının tamamını karşılayabilecek ölçüde" diye konuştu.

"TOPLAMDA GÜNLÜK GAZ ALMA KAPASİTEMİZİ 495 MİLYON METREKÜPE YÜKSELTMİŞ OLDUK"

Gazlaştırma kapasitesini artırmanın yanı sıra ulusal doğal gaz şebekesindeki giriş noktası sayısını 14’e çıkardıklarını belirten Bayraktar, "Toplamda günlük gaz alma kapasitemizi 495 milyon metreküpe yükseltmiş olduk" bilgisini de paylaştı.