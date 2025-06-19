Alparslan Bayraktar, İran'dan doğalgaz sevkiyatına ilişkin konuştu

St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) çerçevesinde, "Küresel enerji pazarı: Üretici ve tüketicilerin arasında dengeyi bulmak" başlıklı panel düzenlendi.

Panele katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gündemde yer alan konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İRAN'DAN DOĞALGAZ SEVKİYATININ DEVAM ETTİĞİNİ BİLDİRDİ

İsrail-İran geriliminin enerji arzına yönelik yarattığı risklere ilişkin konuşan Bayraktar, şunları kaydetti:

İran, Türk pazarı için ana doğal gaz tedarikçilerinden. Eskiden petrolde de ana tedarikçilerdendi. Hala doğal gaz tedarik ediyorlar. Bu gaza ihtiyacımız var. Talebimiz muhtemelen bu yıl 60 milyar metreküpe ulaşacak ve 60 milyar metreküp oldukça büyük bir miktar. Avrupa'da en çok gaz tüketen dördüncü ülkeyiz. Dolayısıyla Türkiye pazarına bu gazı sağlamak için ilave hacimlere ihtiyacımız var. İşte bu nedenle yatırım yapıyoruz.

ENERJİ SEKTÖRÜNDE UYGUN MALİYETLİ ARZ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAYI ÖNEMSEDİKLERİNE İŞARET ETTİ

Enerji sektöründe uygun maliyetle arz güvenliğini sağlamayı önemsediklerine işaret eden Bayraktar, "Bunu da belirsizliklerin had safhada olduğu bir bölgede gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Son beş yılda bile pandemi, iklim ve tedarik zincirleri krizlerinin yanı sıra bölgemizde bir savaşın ardından başka bir savaş çıktı." diye konuştu.

"HALA PETROL VE DOĞALGAZA DA İHTİYACIMIZ VAR"

Bayraktar, söz konusu zorluklar ışığında enerji piyasasında güvenliği sağlamak için farklı yaklaşımlar gerektiğini anlatarak, "Enerji arzındaki çeşitlendirme de bizim için kilit role sahip. Jeotermal enerjide dünya dördüncüsüyüz. Hala petrol ve doğal gaza da ihtiyacımız var. Rosatom'la da Akkuyu'daki nükleer enerji projemizi gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

"2035 İTİBARIYLA RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİ KAPASİTEMİZİ DÖRT KAT ARTIRMAYI PLANLIYORUZ"

Sinop ve Trakya bölgelerinde ilave nükleer santral projelerinin yanı sıra yenilenebilir enerjide de önemli adımlar atıldığını kaydeden Bayraktar, şöyle konuştu:

2035 itibarıyla rüzgar ve güneş enerjisi kapasitemizi dört kat artırmayı planlıyoruz ve aynı zamanda enerjimizi etkin bir şekilde de kullanmak istiyoruz. Nükleerde de kapasitemizi 2050'de 20 gigavata çıkaracağız.

Bayraktar, Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz ile kısa sürede 4 milyon haneye gaz sağlanacağını ve yeni bir süreç ile ABD'li ortaklarla kaya gazı üretimi yapılacağını söyledi.

Bayraktar, Türkiye'nin, Somali ve Nijerya gibi çeşitli bölgelerde de enerjide somut adımlar attığını anımsattı.