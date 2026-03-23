Altın yükselişini fırsata dönüştüren bakırcılar da piyasadan silindi

Altın çılgınlığında tarihi dalgalanmalar sürüyor.

2026'nın başında gıramın 8 bin TL'yi ons altının 5 bin 300 doları aştığı büyük bir çılgınlık başlattı.

Sadece Türkiye'de değil, geleneksel olarak altının halk kesimlerince yatırım aracı olarak görüldüğü uzak doğu ülkelerinde de satış rekorları kırıldı.

Türkiye'de halk kuyumcular önünde kuyruk oluştururken adeta gramlıklar karaborsaya düştü.

Bu dönemde başta gümüş ve bakır olmak üzere adını dahi duymadığımız değerli metaller de piyasaya çıktı.

ALTIN VE PİRİNÇ KÜLÇE SATIŞI

Özellikle en dikkat çeken ürün ise bakır ve pirinç oldu.

Bakırcılar bu furya içinde ellerindeki bakır ürünleri eritip külçeye dönüştürerek satışa çıkardı.

Büyük ve parlak bakır külçeleri 6 bin TL'ye satışa çıkarken Anadolu'da insanların evlerindeki bakır eşyaları satmak için bakırcıların yolunu tuttu.

Sadece bakırcılar değil, fırsatçı kuyumcular da hem bakır hem pirinç külçeleri satışa çıkardı.

ALTIN ÇÖKTÜ BAKIR PİYASADAN SİLİNDİ

Kiloluk bakır ve pirinç külçelerin yatırım aracı olarak piyasaya sürüldüğü piyasa İran'ın ABD ve İsrail tarafından vurulmasıyla altüst oldu.

Altın tarihi bir düşüşle 1 yıl gerilerken, parlatılmış altın külçeleri 6 bin TL'den alan fırsatçı yatırımcılar şu sıralar kuyumcu vitrinlerindeki elektronik tabelaları takip ediyor.

BAKIR ÜÇ AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Orta Doğu savaşı finans piyasalarında risk iştahını azaltırken ve küresel enflasyon ve büyüme endişelerini artırırken, bakır fiyatları üç aydan fazla bir süredir en düşük seviyesine geriledi.

Kırmızı metal, geçen hafta Nisan 2025'ten bu yana en sert düşüş olan yüzde 6,7'lik düşüşün ardından Londra Metal Borsası'nda yüzde 1,8'e kadar geriledi.