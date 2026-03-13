Amerikan askerine 'İsrail için ölmeye hazır mısın' sorusu soruldu: Yanıtsız kaldı

ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı saldırılar kapsamında perşembe günü Irak'ın batısında, bir ABD Hava Kuvvetleri'ne ait yakıt ikmal uçağı düştü.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), olayın 'düşman ateşi veya dost ateşi' sonucu olmadığını, iki uçağın karıştığı bir kaza olduğunu ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

ÖLÜ VEYA YARALI SAYISI BİLDİRİLMEDİ

Ancak İran destekli 'Irak İslam Direnişi' grubu, uçağı 'ülkenin egemenliği ve hava sahasını savunmak için' vurduklarını üstlendi.

Olayda uçakta en az 5-6 mürettebatın bulunduğu belirtilirken, ölü veya yaralı sayısı konusunda henüz resmi açıklama yok.

"İSRAİL İÇİN ÖLMEYE HAZIR MISIN?"

ABD askerlerinin bölgedeki riskini artırırken, İsrail'in korunması için Amerikan askerlerinin cepheye sürüldüğü eleştirilerini bir kez daha alevlendirdi.

Öte yandan bir şahıs, cep telefonu kamerasıyla yaklaştığı Amerikan askerine "İsrail için ölmeye hazır mısın?" sorusunu yöneltti.

Soruyu duyan Amerikan askeri, önce yanıt vermedi.

"AMERİKA ÖNCE GELİR DİYEMİYOR MUSUN?"

Kararsız ve stresli hali dikkat çeken Amerikan askerine, aynı soru farklı versiyonlarıyla tekrar tekrar soruldu, "İsrail mi yoksa Amerika mı önce gelir?" dendi.

Ancak asker, soruların hiçbirine net bir yanıt vermezken, o anları kayda alan şahıs, "Bu soruya cevap veremez misiniz, Amerika önce geliyor diyemiyor musunuz?" sözleriyle askerin üzerine gitti.

Askerse sorulara yine yanıt vermeyip, video çeken şahsa 'iyi günler dilediğini' belirtti.

ABD ASKERLERİNİN TEPKİSİ YÜKSELİYOR

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, ABD askerleri ve gaziler arasında "İsrail için savaşmak, ölmek istemiyoruz" tepkilerinin arttığını gösteren yeni bir örnek olarak yorumlandı.

Benzer protesto ve sorgulama görüntüleri, son haftalarda ABD Senatosu oturumlarında, gazilerin açıklamalarında ve sokak röportajlarında da görülmüştü.

ABD'de kamuoyu anketleri de İran saldırılarına ve İsrail'e yönelik desteğin düşük olduğunu gösteriyor.