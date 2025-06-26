Anayasa Komisyonu Beştepe'de toplandı

Anayasa değişikliği için çalışmalar sürüyor.

AK Parti İl Başkanları Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Darbe anayasası utancına son vereceğiz. Yeni anayasa için ortak bir zeminde buluşmayı hedefliyoruz. Yeni anayasa için 10 hukukçu arkadaşımızı görevlendirdik." ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözlerin akabinde de yeni anayasa çalışmaları için 4 Haziran tarihinde Anayasa Komisyon Kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirdi.

BUGÜN BİR TOPLANTI DAHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla kurulan "AK Parti Anayasa Komisyonu" Beştepe'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında 3. toplantısını yapıyor

Komisyon çalışmaları, Cevdet Yılmaz başkanlığında devam edecek.

3 MADDE SIRALANDI

Yeni anayasanın, 20 yılın demokratik kazanımlarını koruyacak ve Türkiye Yüzyılı hedeflerinin en güçlü teminatı olacağı vurgulanan beyannamede, yeni anayasanın kodları "yüksek standartlı demokrasi", "güvenceli özgürlükler" ve "hukukun üstünlüğü" diye sıralanmıştı.