Ankara’da kritik güvenlik zirvesi: İsrail-İran gerilimi masaya yatırıldı

AA & Ensonhaber

Türkiye, Orta Doğu'daki gelişmeleri yakından takip ediyor...

Dışişleri Bakanlığı'nda İsrail'in İran'a saldırısıyla ilgili güvenlik toplantısı düzenlendi.

GÜVENLİK ZİRVESİ TOPLANDI

Hakan Fidan’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da katıldı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, saat 14.30’da başlayan toplantıda, İsrail’in İran topraklarına düzenlediği hava operasyonları kapsamlı biçimde değerlendirildi.

Görüşmede, saldırıların bölgesel güvenlik dengelerine olası etkileri ve Türkiye'nin bu gelişmeler karşısında alabileceği diplomatik ve askeri tutumlar ele alındı.

İSRAİL'DEN İRAN'A ŞAFAK SALDIRISI

İsrail, sabahın erken saatlerinde İran’ın pek çok şehrine eş zamanlı saldırılar düzenledi. Hedef alınan noktalar arasında başkent Tahran, Tebriz, İsfahan’daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentleri yer aldı.

Özellikle Natanz’daki tesise yönelik saldırının ardından herhangi bir nükleer sızıntı yaşanmadığı açıklandı.

Saldırılar, İran’ın askeri ve bilimsel elit kadrosuna ağır kayıplar verdirdi. İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid ve Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade'nin yanı sıra 6 nükleer fizikçi saldırılarda yaşamını yitirdi.

İLGİLİ HABER İran'da 78 kişi saldırılarda hayatını kaybetti

SİVİL KAYIPLAR VE ULUSLARARASI ENDİŞE

Tahran’da sivil yaşam alanlarının da hedef alındığı belirtilirken, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. Bu durum, saldırının sadece askeri değil, insani boyutta da ciddi sonuçlar doğurduğunu ortaya koydu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, düzenledikleri operasyonların İran’dan gelen tehdidi bertaraf etmeye yönelik olduğunu ifade ederek, “tehlike tamamen ortadan kalkana dek” saldırıların devam edeceğini duyurdu. Savunma Bakanı Yisrael Katz ise ülkede olağanüstü hal ilan ettiklerini açıkladı.

İsrail ordusu, operasyona 200’ün üzerinde savaş uçağı ile katılım sağlandığını ve geniş kapsamlı İHA desteği kullanıldığını bildirdi. Bu gelişmeler, Orta Doğu’da zaten yüksek seyreden tansiyonun daha da tırmanmasına neden oldu.

HAKAN FİDAN: "ÜLKEMİZ TÜM TEDBİRLERİ ALMAKTADIR"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Bugün, Millî Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Sayın Metin Gürak, MİT Başkanımız Sayın İbrahim Kalın ve diğer yetkililerimiz ile bir araya gelerek İsrail’in İran’a yönelik hava saldırısıyla başlayan süreci ve muhtemel yansımalarını değerlendirdik.



Sayın Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren gelişmeleri yakından takip etmekte ve bilgilendirilmektedir. İlgili kurumlarımız Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, ülkemizi ilgilendiren olası senaryolara göre gerekli tüm tedbirleri almaktadır.



Gelişmelerin başından bu yana İran, Irak, Ürdün ve ABD gibi pek çok ülkeyle yakın temas halindeyiz.

"DİPLOMASİ, SAVAŞIN TEK ALTERNATİFİDİR"