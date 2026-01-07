Ankara'daki su kesintilerine belediyeden açıklama

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ankara'nın su çilesi..

Bitmek bilmeyen su kesintileri, vatandaşları canından bezdirmiş durumda.

İl ve ilçe fark etmeksizin su kuyruklarının oluştuğu kentlerde vatandaşlar soruna çözüm bulunmasını istiyor.

ABB'DEN 4 SAYFALIK YAZILI AÇIKLAMA

Bakım bahanesiyle Ankara'da birçok ilçeye aylardır su verilmezken, yükselen tepkilere Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 4 sayfalık yazılı bir açıklama geldi.

Açıklamada nüfus artışı ve göç nedeniyle Ankara'nın günlük su miktarının yükselmesine değinilerek, ASKİ'nin tek başına gerekli olan suyu getirme yetkisinin olmadığı belirtildi.

Devlet Su İşleri'nin (DSİ) hedef alındığı açıklamada, belediyenin tüm imkanlarını seferber ettiği söylendi..

Açıklama şunlar kaydedildi:

Ankara'da 2025 yılı, hidrolojik veriler açısından son 50 yılın en kurak yılıdır. Barajlara gelen toplam su miktarı tarihsel olarak en düşük seviyelere gerilemiş, artan nüfusa rağmen kişi başına düşen günlük su miktarı Gerede hariç 55 litreye kadar düşmüştür. 1990'lı ve 2000'li yıllarda kişi başına günlük 100-125 litre seviyelerinde olan barajlara gelen su miktarı, 2025'te neredeyse yarı yarıya azalmıştır. Bu durum bir beceriksizlik değil, ülke çapında yaşanan, bilimsel verilerle ortada olan ve inkar edilemeyecek ölçüde derinleşen bir kuraklığın sonucudur.

"YETERLİ SU YOK"

Kesikköprü hariç barajlara gelen su miktarının Gerede Tüneli dahil 2023'te 661 milyon metreküp, 2024'te 404 milyon metreküp, 2025'te ise 182 milyon metreküpe düştüğü aktarılan açıklamada, aşırı sıcaklar nedeniyle artan buharlaşmanın, kullanılabilir su miktarını yaklaşık yüzde 10 oranında azalttığı bilgisi verildi.

Açıklamada, 2023'ten bu yana Gerede Tüneli'nden alınan su miktarının her yıl giderek düştüğü belirtilerek, "Artan nüfus, göç ve aşırı sıcak geçen mevsimler nedeniyle Ankara'ya verilen ortalama su miktarı günlük 1,4 milyon metreküpe yükselmiştir. Bu, iki yıl içinde 1 milyar metreküpün üzerinde suyun sisteme verilmesi gerektiği anlamına gelmektedir. Barajlara gelen su ile verilen su birlikte değerlendirildiğinde, Ankara'nın net en az 170 milyon metreküp su açığı olduğu açıkça görülmektedir." değerlendirmesi yapıldı.

"TÜM İMKANLARI SEFERBER ETTİK"

Açıklamada, yeni su kaynaklarının bulunması, tahsis edilmesi ve Ankara'ya kazandırılmasına ilişkin Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğüne defalarca yazı yazıldığı ancak buna karşın DSİ'nin gereken hızı göstermediği savunuldu.

Açıklamada, ABB ve Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından su israfını önlemeye dönük bazı önlemler alındığı belirtilerek, şunlar kaydedildi: