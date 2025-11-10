Ankara'da tabela savaşları: Uzun fotoğraf kuyrukları oluştu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'nin anlam vermediği tabela olayı...

Ankara Kızılay’daki tabela, bir kez daha sosyal medyanın ilgi odağı oldu.

AKIM OLDU

John Fitzgerald Kennedy Caddesi’nde 'Kızılay' tabelasına asılarak fotoğraf çektirmek, gençler arasında akım haline geldi.

KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Caddede kimliği belirsiz kişiler tarafından söküldükten sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yerine yerleştirilen tabela, kısa sürede sticker ve yazılarla kaplandı.

BARFİKS DEMİRİ EKLENDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi personelleri, Mansur Yavaş'ın talimatıyla Kızılay tabelasının bulunduğu direğin arkasına fotoğraf çektirmek isteyenlerin asılabilmesi için bir barfiks demiri ekledi.

POLİSLER NÖBET TUTUYOR

Gençler, yeni tabelada da fotoğraf çektirmeye devam ederken polis, yeni bir hırsızlığa karşı tabelanın bulunduğu noktada sık sık devriye geziyor.

Caddede yaya trafiğinin en yoğun olduğu akşam saatlerinde ise tabelanın bulunduğu caddede nöbet tutuyor.

FOTOĞRAF KUYRUĞU OLUŞTU

Şehirde yaşayanlar ve şehir dışından gelenler ise tabelayla fotoğraf çektirmek için gece geç saatlere kadar fotoğraf kuyruğu oluşturdu.

10 KASIM'DA DA AKIN ETTİLER

Bugün ise Atatürk'ün ebediyete irtihalinin anıldığı günde, tabela önünde fotoğraf çektirme kuyruğu kameralara yansıdı.