Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 6 Ekim'e kadar zorunlu su kesintisi uygulanacak

Yerel yönetimlerdeki çöp sorunları ile gündeme gelen CHP, yaşanan su kesintileriyle de gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Kesikköprü içme suyu hattında borularda yaşanan patlaklar nedeniyle Ankara'ya verilen su miktarının yarı yarıya azalması sonucu 29 Eylül'den bu yana dönüşümlü su kesintileri uygulanıyor.

GÖLBAŞI İLÇESİNDE ZORUNLU SU KESİNTİSİ UYGULANACAK

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), yapılan açıklamada, Kesikköprü İçme Suyu Ana İsale Hattı'nda meydana gelen sorun nedeniyle dönüşümlü su kesintisinin uygulandığı hatırlatıldı.

Bugün saat 15.00'ten 6 Ekim Pazartesi günü saat 08.00'e kadar Gölbaşı ilçesinin bazı bölgelerinde zorunlu su kesintisinin uygulanacağı, bu süre zarfında yeni hat imalatı çalışmalarının yürütüleceği belirtildi.

SU KESİNTİSİNDEN ETKİLENECEK MAHALLELER

Su kesintisinden etkilenecek mahalleler şöyle:

"Ahiboz, Ballıkpınar, Eymir, Gaziosmanpaşa, Gökçehöyük, Hacı Hasan, Hacılar, Hacı Muratlı, Hallaçlı, İkizce, İncek, Karagedik Aydın, Karagedik Ercan, Karaoğlan, Karşıyaka, Kırıklı, Kızılcaşar, Koparan, Oğulbey, Oyaca Yeşilçam, Oyaca Akarsu, Örencik, Taşpınar, Tepeyurt, Topaklı, Yağlıpınar, Yavruçuk, Yaylabağ, Yurtbey Mahalleleri ve Bahçelievler Mahallesi'nin bir kısmı."

5 İLÇEYE SU VERİLMEYECEK

ASKİ'den yapılan açıklamada, Kesikköprü İçme Suyu Ana İsale Hattı'ndaki arıza nedeniyle de Çankaya, Yenimahalle, Etimesgut, Sincan ve Kahramankazan ilçelerindeki bazı mahallelerde bugün 08.00'den 5 Ekim saat 08.00'e kadar su kesintisinin olacağı, yüksek kotlardaki abonelerin ise 5 Ekim saat 18.00'den sonra su almasının öngörüldüğü aktarıldı.

ETKİLENECEK MAHALLELER

Su kesintisinden etkilenecek bölgeler şöyle:

"Etimesgut ilçesinde Göksu, Şehit Osman Avcı, Şeyh Şamil, Yavuz Selim, Tunahan, Güzelkent, Devlet, Şeker, Altay, Eryaman ve Yeşilova mahalleleri.

Sincan ilçesinde Yunus Emre, Ulubatlı Hasan, Gazi Osmanpaşa, Fatih, Törekent, Gökçek, Ahi Evran, Organize Sanayi Bölgesi, Mevlana, Osmaniye, Saraycık TOKİ ve Sincan üst kotlarında kalan Malazgirt, Pınarbaşı, Yenicimşit, Tandoğan, Selçuklu, Osmanlı ve Ertuğrulgazi mahalleri.

Çankaya ilçesinde Alacaatlı Mahallesi'nin bir kısmı, Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi İLKO Sitesinin tamamı, Mavi Ladin Sitesi, Gama Sitesi, Çakırbey Villaları, Alacaköy Villaları, Dost Kent Sitesi, Sizinevler Sitesi, Angora Evleri, Beysukent, Beytepe alt kotları, Çayyolu, ve Ümitköy mahalleleri.

Yenimahalle ilçesinde Ata, Cumhuriyet ve Susuz mahalleleri.

Kahramankazan ilçesinde Kazan Saray Mahallesi ile Keresteciler bölgesi."