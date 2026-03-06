Antalya'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Türkiye, fay hatlarının üzerindeki coğrafi konumu nedeniyle fay hatları üzerinde yer alıyor.

Bu sebeple ülkede her gün yeni bir sarsıntı paylaşılıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) bu kez de Antalya'da kayda geçen bir sarsıntıyı paylaştı.

ANTALYA'DA 4.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda kayda geçen sarsıntının Kaş açıklarında olduğunu aktardı.

Büyüklüğü 4.5 olan depremin, en yakın yerleşim merkezine 145 kilometre uzaklıkta meydana geldiği öğrenildi.

Saat 8.35'te gerçekleşen afet, yerin 12.5 km derinliğinde kaydedildi.