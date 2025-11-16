Ara tatil bitince dönüş yolculukları başladı: 43 ilin geçiş noktasında trafik kilitlendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ara tatil bitti, okul hazırlıkları başladı.

Bir haftalık tatilin ardından, Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1,2 milyon öğretmen pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.

YOLLARDA OKULA DÖNÜŞ TRAFİĞİ BAŞLADI

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktası olarak bilinen "kilit kavşak" Kırıkkale’de, ara tatilin sona ermesiyle birlikte karayollarında yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Tatilcilerin yollara akın etmesiyle şehirler arası karayollarında da trafik hareketliliği arttı.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Kırıkkale-Ankara D200 karayolunda trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, uzun araç kuyruklarının oluştuğu gözlendi.

Yoğunluk nedeniyle sürücülerin düşük hızla ilerlediği, kavşak ve bağlantı noktalarında bekleme sürelerinin uzadığı görüldü.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kırıkkale-Kayseri D765 kara yolunda ise trafiğin genel olarak akıcı seyrettiği gözlemlendi.

Dönüş trafiğinin en fazla hissedildiği Ankara istikametinin bazı kesimlerinde trafik akışındaki yavaşlama havadan kaydedildi.

SÜRÜCÜLERE UYARI

Trafik yoğunluğunun artması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri güzergah genelinde tedbirlerini artırdı.

Ekipler, sürücülerin hız limitlerine uyması, yakın takipten kaçınması ve uzun yolculuklarda dinlenme molaları vermesi konusunda uyarılarda bulundu.