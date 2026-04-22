Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, Başsavcı Ebru Cansu ile görüştü

6 senedir çözülemeyen düğüm çözülüyor.

Gülistan Doku soruşturmasını sil baştan yürüten Tunceli Başsavcısı Ebru Cansu'nun yürüttüğü soruşturmada eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel ve eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir dahil 12 kişi tutuklandı.

Ortaya çıkan 700 saatlik yeni kamera görüntüsü, daraltılmış baz kayıtları ve gizli tanığın bulunduğu dosyada, dönemin valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel için de gözaltı talebi var.

Handan Sonel'in, yaşanan olaylardan habersiz olamayacağı, bilgisi bulunduğu gerekçe gösteriliyor.

ADALET BAKAN YARDIMCISI TUNCELİ'DE

Soruşturmada önemli bir ilerleme kaydedilmesinin ardından Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, bugün (22 Nisan) Tunceli'ye geldi.

Adliyeye gelişinde hakim ve savcılar tarafından karşılanan Tuncay, ardından başsavcılık makamına geçti. Görüşmede, uzun süredir gündemde olan Gülistan Doku soruşturmasında gelinen son aşamanın ele alındığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre Tuncay, yürütülen soruşturma kapsamında yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı. Kritik toplantının ardından Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay’ın kamuoyuna açıklama yapması bekleniyor.

BAŞSAVCI EBRU CANSU GÖRÜNTÜLENDİ

Gülistan Doku soruşturmasını "Önce anneyim" diyerek en baştan ele alan, eski Seferihisar Cumhuriyet Savcısı ve ardından 2024'te Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevlendirilen Ebru Cansu da Bakan Yardımcısı Tuncay'ı karşılayanlar arasında görüntülendi.

Bu görüntüleme, soruşturmanın yıllar sonra ilerleme kaydettiği bu dönemde Ebru Cansu'ya ait ilk olma özelliğiyle kayda geçti.