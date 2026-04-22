Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan görevinden uzaklaştırıldı

CHP'li belediyelere yaşanan yolsuzluk ve rüşvet skandalları devam ediyor.

Bu belediyeler arasından en çarpıcı olanı ise Uşak oldu.

Soruşturma kapsamında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, tutuklanarak görevinden uzaklaştırılırken soruşturma ilçe belediyelerine de sıçradı.

EŞME BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANDI

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Eşme Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, eşi Burcu Tozan, Başkan Tozan'ın şoförü M.F, Eşme Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görevli İ.U, belediye personeli H.D. ve Eşme Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi R.S.S. gözaltına alındı.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Başkan Yılmaz Tozan ile şoförü M.F. ve zabıta görevlisi İ.U.'nun tutuklanmasına karar verdi.

Burcu Tozan ile özel kalem müdürü S.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

Öte yandan soruşturma kapsamında bugün itibariyle yeni bir gelişme yaşandı.

İçişleri Bakanlığı, Uşak Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan'ın görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



Uşak ili Eşme Belediye Başkanı Yılmaz TOZAN, Hakkında “İcbar Suretiyle İrtikap, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Eşme Sulh Ceza Hakimliğinin 2026/15 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

BELEDİYE ÜZERİNDEN YAPILAN YOLSUZLUKLAR

Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin, alkollü mekanların kapanış saatlerinin ileri alınması konusunda iş yerlerinden menfaat sağladığı, ilçenin geleneksel festivali olan Uluslararası Eşme Turistik Kilim, Kültür ve Sanat Festivali'ne gelen sanatçılara ödenen ücretin faturasının yüksek gösterilerek haksız kazanç elde edildiği, ilçedeki bazı iş yerlerine yönelik uygunsuz ruhsat karşılığında menfaat sağladığının tespit edildiği öğrenildi.

İncelenen banka hesaplarında Tozan'ın şoförü M.F'nin hesabında, olağan dışı para hareketliliği tespit edildi.