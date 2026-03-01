Avrupa’daki Türklerden Rotterdam’da TCG Anadolu’ya yoğun ilgi

Rotterdam’da Wilhelminakade, Kop van Zuid bölgesine konuşlanan 232 metre uzunluğundaki TCG Anadolu, Hollanda’nın farklı şehirlerinden gelen Türklerin yanı sıra Belçika ve Almanya’dan gelen ziyaretçileri de ağırladı.

Gemiyi görmek için aileleriyle limana gelen vatandaşlar, tarihi anlara tanıklık ettiklerini belirtti. Rotterdam’da yaşayan Hollandalıların da gemiye ilgi gösterdiği gözlendi.

"TÜRK GEMİLERİNİN BURADA OLMASI, ÇOK GÜZEL BİR HİSSİYAT"

Amsterdam’dan eşi ve iki çocuğuyla Rotterdam’a gelen Osman Özdemir, geminin gelişini duyduklarında büyük heyecan yaşadıklarını belirterek, “Çocuklarla birlikte görmek istedik. Türk gemilerinin burada olması çok güzel bir hissiyat.” dedi.

Belçika sınırındaki Tilburg’dan gelen Doğan Erik ise hafta sonunu sabırsızlıkla beklediğini ifade ederek, “TCG Anadolu gemimizi Rotterdam’da görmek çok gurur verici. Çok onurlandık.” diye konuştu.

Hollanda’nın güneyindeki Loon op Zand kasabasından gelen Haşmet Yılmaz da 50 yılı aşkın süredir Hollanda’da yaşadığını belirterek, “Türkiye’nin savunma sanayisinde ulaştığı noktayı görmek bizi memnun ediyor.” ifadelerini kullandı.

NATO TATBİKATI KAPSAMINDA LİMANDA

TCG Anadolu, NATO’nun “Steadfast Dart 2026” tatbikatı kapsamında Rotterdam’a demir attı. Tatbikat, NATO’nun Hollanda’daki Brunssum Müşterek Kuvvet Komutanlığı (JFC Brunssum) koordinasyonunda, Almanya’nın ev sahipliğinde düzenleniyor.

Liman ziyaretleri sırasında gemide Türk savunma sanayi ürünlerinin tanıtıldığı bir fuar da gerçekleştirildi. Hollanda Savunma Bakanlığı yetkilileri ile savunma sanayi temsilcilerinin katıldığı etkinlikte SİHA’lar, helikopterler ve çeşitli askeri teçhizat sergilendi.

TCG ANADOLU LİMANDAN AYRILIYOR

Perşembe gününden bu yana Rotterdam’da bulunan TCG Anadolu’nun bugün limandan ayrılması planlanıyor. Geminin ilk gününde düzenlenen törende, Türkiye’deki çocukların gönderdiği mektup ve resimler de gemi personeline teslim edilmişti.

Avrupa’daki Türkler için anlamlı bir buluşmaya sahne olan ziyaret, hem gurur hem de duygusal anlara sahne oldu.