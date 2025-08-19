Aydın Söke'de CHP'den istifa: AK Parti'ye katıldılar

CHP'de yaprak dökümü sürüyor...

Aydın'da Söke Belediyesi'nin CHP'li belediye meclis üyeleri Necmettin Aka ve Muharrem Özcan partilerinden istifa etti.

AK PARTİ'YE KATILDILAR

AK Parti Söke İlçe Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, CHP'li meclis üyeleri Necmettin Aka ve Muharrem Özcan'ın AK Parti'ye katıldığı belirtildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Saki Oğuz, yeni katılımların teşkilata güç kattığını kaydetti.

ALTI BELEDİYE BAŞKANI CHP'DEN AK PARTİ'YE KATILMIŞTI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde AK Parti'nin 24. yılında yeni isimler partiye katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rozetini taktığı isimler arasında CHP'den istifa eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ve Yalova Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca da yer aldı.