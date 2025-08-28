Aziz İhsan Aktaş: Devletim için ifadeleri verdim

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Eylül-ekim aylarında iddianamenin hazırlanarak savunma-mahkeme safhasına geçilmesi beklenirken soruşturmaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında ilk tutuklananlardan biri olan, etkin pişmanlık kapsamında itirafçı olarak ev hapsi tedbiriyle tahliye edilen ve 22 Ağustos'ta da ev hapsi tedbiri kaldırılan Aziz İhsan Aktaş, ilk kez açıklama yaptı.

Aktaş, Gazeteci Nuray Başaran'a konuştu.

"BURADAYIM, HİÇBİR YERE GİTMİYORUM"

Duruşmaların başlamasını sabırsızlıkla beklediğini belirten Aktaş, şunları söyledi:

"Ben buradayım. İstanbul’dayım. Yarın da buradayım. Dava günü de burada olacağım. Davadan sonra da burada olacağım.

Arkadaşlarının yüzüne nasıl bakacağını çok merak ediyorum.

"DEVLETİME YARDIMCI OLMAK İÇİN İFADE VERDİM"

Devletime yardımcı olmak adına ifadelerimi verdim. Tabii bunlardan rahatsız olanlar olacaktır.

"DURUŞMALARI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"

Bırakın ülkemden kaçmayı, duruşmaların başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum. Vekiller, genel başkan yardımcıları, acaba Türkiye'de kalacaklar mı, yoksa kaçacaklar mı?"

AKTAŞ'IN TUTUKLULUĞU

Aktaş, bazı belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 13 Ocak'ta tutuklanmış, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade vermesinin ardından 4 Haziran'da tahliye edilmişti.

Yıldız ise İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 23 Mart'ta tutuklanmış, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade vermesi sonrası 21 Mayıs'ta tahliye edilmişti.