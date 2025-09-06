Bakan duyurdu: Bu tren Paris’e gidiyor! İstanbul’dan kalkıyor

Avrupa ile Türkiye’yi raylar üzerinden yeniden buluşturan İstanbul-Paris Turistik Treni, nostalji ve lüksü bir araya getiren unutulmaz bir yolculuk için yarın yeniden yola çıkıyor.

“İstanbul-Paris 2” adı verilen bu özel sefer, 14 vagondan oluşan görkemli yapısıyla yalnızca 52 yolcusunu ağırlayacak. Tarihi Orient Express’in ruhunu hatırlatan tren, İstanbul’dan hareket ederek Avrupa’nın kalbine doğru kültür, tarih ve konfor dolu bir serüvene ev sahipliği yapacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun açıklamasına göre tren, Halkalı Garı’ndan saat 10.25’te kalkacak. Türkiye’nin batıya açılan demiryolu kapısı niteliğindeki bu sefer, sadece bir ulaşım aracı olmanın ötesinde, yolcularına adeta “zamanda yolculuk” hissi yaşatmayı hedefliyor.

Avrupa’nın birbirinden etkileyici şehirlerinden geçecek olan tren, klasik demiryolu seyahatlerinin romantizmini modern konforla harmanlayarak yeni bir deneyim sunacak.

SEFER TAKVİMİ BELLİ OLDU

Macaristan Ulusal Demiryolu Şirketi (MAV) tarafından düzenlenen özel seferler kapsamında, eylül ayında üç kez, ekim ve kasım aylarında ise birer kez tren yolculuğu gerçekleştirilecek. Bakan Uraloğlu, yılın geri kalanında yapılacak seferlerin takvimini şu şekilde duyurdu:

14 Eylül: “Constellation” Kapıkule’den giriş yapacak, 15 Eylül’de Halkalı’dan ayrılacak.

17 Eylül: “Paris-İstanbul 2” treni Türkiye’ye ulaşacak, 18 Eylül’de “Latitudes 1” adıyla dönüş seferine çıkacak.

20 Ekim: “Latitudes 2” ismiyle Kapıkule’den girecek tren, 21 Ekim’de “Marmara” adıyla yoluna devam edecek.

1 Kasım: Yılın son özel seferi “Balkan Explorer 3” olarak giriş yapacak, 3 Kasım’da “Chastels of Transilvania” adıyla yolculuğunu sürdürecek.