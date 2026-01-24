Balıkesir Sındırgı'da 1 dakika içerisinde 4'ten büyük 2 deprem oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Balıkesir sallanıyor...

Sındırgı ilçesinde gece 00:24’te 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD’ın verilerine göre, depremin derinliği 11,04 kilometre olarak ölçüldü.

Yaşanan deprem İstanbul başta olmak üzere bir çok ilden hissedildi.

ÜST ÜSTE ARTÇILAR

Korkutan depremin ardından artçı sarsıntılar sürerken sabah saatlerinde bir deprem daha yaşandı.

Balıkesir Sındırgı'da 4.1 ve 4.2 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.

Artçı depremlerin derinlikleri 7 ve 11 kilometre olarak kayda geçti.

SINDIRGI 2025'TE DEFALARCA SARSILDI

10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen, her biri 6.1 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede adeta deprem fırtınası yaşanıyor.

Sındırgı ilçesinde 2025 yılının ağustos, eylül ve ekim aylarında meydana gelen artçı depremlerin sayısı 17 bini geçti.