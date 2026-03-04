Burhanettin Duran'dan medyaya hassasiyet çağrısı

İran’dan ateşlenen ve Irak ile Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türkiye’ye yöneldiği belirlenen bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından angaje edilerek havada imha edildiği açıklandı.

Yetkililerden yapılan bilgilendirmeye göre, tehdide yönelik önleme faaliyeti zamanında gerçekleştirildi. NATO unsurlarınca etkisiz hale getirilen balistik mühimmatın ardından, Hatay’ın Dörtyol ilçesine düşen parçanın, tehdidi önlemek amacıyla kullanılan hava savunma mühimmatına ait olduğu tespit edildi.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

"SORUMLULUK BİLİNCİYLE HAREKET EDİLMELİ"

Konuya ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, füzenin NATO hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini belirterek, Dörtyol’da açık bir alana düşen parçanın önleyici füzeye ait olduğunu ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını ifade etti.

Duran açıklamasında, devlet kurumlarının süreci anlık ve tam bir eş güdüm içinde takip ettiğini belirtti. Türkiye’nin hava sahasının ve topraklarının savunulmasına yönelik her türlü adımın kararlılıkla atılacağını kaydeden Duran, hasmane tutumlara uluslararası hukuk çerçevesinde karşılık verileceğini söyledi.

Ayrıca NATO ve müttefiklerle istişare ve iş birliğinin süreceğini ifade eden Duran, bölgede gerilimi artıracak adımlardan kaçınılması çağrısında bulundu.

MEDYAYA VE KAMUOYUNA UYARI

Duran, medya kuruluşları ve sosyal medya kullanıcılarına da çağrıda bulunarak, teyide muhtaç ve kamuoyunu paniğe sevk edebilecek içeriklere itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.

Resmi makamlar dışındaki açıklamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bölgede barış ve istikrar için yoğun diplomatik çaba yürüttüğünü belirten Duran, Türkiye’nin gerilimin tırmanmaması ve sorunların uluslararası hukuk temelinde çözülmesi için aktif rol üstlenmeye devam edeceğini belirtti.

Yetkililer, devletin tüm kurumlarıyla görev başında olduğunu ve kamu güvenliğine yönelik riskin kontrol altında bulunduğunu bildirdi.

Duran'ın paylaşımının tam metni şu şekilde;

İran’dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasından geçerek Hatay bölgesinden hava sahamıza yönelen bir füze, NATO hava savunma sistemleri tarafından imha edilmiştir. Önleyici bir füzenin parçası Hatay Dörtyol’da açık bir alana düşmüş olup, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmamıştır.



Kurumlarımız, süreci anlık ve tam bir eş güdüm içerisinde takip etmiştir. Ülkemizin ve aziz milletimizin güvenliğini sağlama konusundaki irademiz ve kapasitemiz en üst seviyededir. Topraklarımızın ve hava sahamızın savunulmasına yönelik gerekli her türlü adım tereddütsüz atılacaktır. Karşılaşılabilecek hasmane tutumlara yönelik uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli karşılık verilecektir. Bu süreçte NATO ve müttefiklerimizle istişare ve iş birliği sürdürülecektir.



Tüm taraflara, bölgede gerilimi artıracak ve çatışmaların daha geniş bir alana yayılmasına yol açabilecek adımlardan uzak durması yönündeki uyarımızı yineliyoruz. Tarafların sorumluluk bilinciyle hareket etmesi büyük önem taşımaktadır.



Bu süreçte medya kuruluşlarımızdan ve sosyal medya kullanıcılarından daha hassas hareket etmelerini; teyide muhtaç, kamuoyunu paniğe sevk edebilecek ve dezenformasyon içerebilecek haber ve paylaşımlara itibar etmemelerini özellikle rica ediyoruz. Resmî makamlarımız tarafından yapılan açıklamalar dışındaki bilgi ve paylaşımlara karşı dikkatli olunması önem arz etmektedir.



Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın her vesileyle vurguladığı üzere, Türkiye bölgede barışın, istikrarın ve diyalogun hâkim olması için yoğun bir diplomatik çaba yürütmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz, gerilimin tırmanmaması, sivillerin korunması ve sorunların uluslararası hukuk temelinde, barışçıl yollarla çözülmesi için aktif bir rol üstlenmektedir.



Bu tür gelişmeler karşısında milletçe sergileyeceğimiz birlik, beraberlik ve dayanışma en büyük gücümüzdür. Devletimiz tüm kurumlarıyla görev başındadır.



Türkiye, bölgede tansiyonun düşürülmesi ve sorunların barışçıl yollarla çözümü için üzerine düşen sorumluluğu yapıcı bir anlayışla yerine getirmeye devam edecektir.