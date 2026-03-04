MSB'den Kıbrıs mesajı: Fırtına kadar kararlı

Türkiye, hem içeride hem de dışarıda topraklarını savunuyor.

ABD-İsrail, İran arasında çatışmalar devam ederken Türkiye, bölgesinde istikrar ve barış için mücadele ediyor.

Özellikle İngiltere'nin Güney Kıbrıs'taki askeri üslerini ABD'nin kullanımına açmasının ardından da Milli Savunma Bakanlığı'ndan net bir mesaj verildi.

MSB'DEN YENİ KARE

Milli Savunma Bakanlığı'ndan paylaşılan son fotoğraf, bölgedeki istikrar ve güvenliğimiz konusunda kararlılığımızı bir kez daha ortaya koydu.

"FIRTINA KADAR..."

Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan karede, Kıbrıs mesajı oldukça net verildi.

Paylaşıma, "Deniz kadar sakin, fırtına kadar kararlı!" notu düşüldü.