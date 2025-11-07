Abone ol: Google News

Balıkesir'de 4.2 büyüklüğünde deprem

Son dönemde adeta beşik gibi sallanan Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 04.52'de 4.2 büyüklüğünde deprem oldu.

Yayınlama Tarihi: 07.11.2025 05:06
  • Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 04.52'de 4.2 büyüklüğünde deprem oldu.
  • Depremin 14.71 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
  • İlk belirlemelere göre, çevre illerden de hissedilen depremde olumsuz bir durum yaşanmadı.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen depremler sıklaştı.

Balıkesir'den bir deprem haberi daha geldi.

4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 04.52'de merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 14.71 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Çevre illerden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.

