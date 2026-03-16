İlber Ortaylı'nın Türk bayrağına sarılı cenazesi Fatih Camii'nde

Türkiye’nin önemli tarihçilerinden İlber Ortaylı için düzenlenecek cenaze töreni öncesinde vatandaşlar, Fatih Camii’ne akın etti. Tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Ortaylı’nın naaşı, ikindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazı için camiye getirildi.

Sabah saatlerinden itibaren cami avlusunda toplanan kalabalık, cenaze namazının kılınacağı vakti bekledi. Musalla taşının yakınında Ortaylı’nın fotoğrafı yerleştirilirken cami içinde ve çevresinde, polis ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı.

"BİR NESLİ YETİŞTİREN HOCAYDI"

Cenaze törenine katılan vatandaşlardan Eyüpcan Demir, usta tarihçinin birçok kişiye ilham verdiğini belirterek duygularını şu sözlerle dile getirdi:

Bazı insanlar sadece kitap yazmaz, bir nesli yetiştirir. İlber Ortaylı da böyle bir hocaydı. Tarihi sevdiren, düşünmeyi öğreten bir çınarı kaybettik. Sözleri ve eserleri yaşamaya devam edecek. Son görevimizi yerine getirmek için buradayız.

TÜRK BAYRAĞINA SARILI TABUT, MUSALLA TAŞINA GETİRİLDİ

Saat 15.00 sıralarında Fatih Camii’ne getirilen Ortaylı’nın cenazesi, vatandaşların omuzlarında cami avlusuna taşınarak musalla taşına konuldu. Bu sırada Ortaylı’nın kızı Tuna Ortaylı Kazıcı, yakınları tarafından teskin edildi.

TRAFİKTE GEÇİCİ DÜZENLEME

Cenaze töreni nedeniyle cami çevresinde bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatıldı. Yetkililer, İtfaiye Caddesi, Büyük Karaman Caddesi, Mıhçılar Caddesi, Aslanhane Sokak, Manisalı Fırın Sokak, Taylasan Sokak, Hulusi Noyan Sokak, Nalbant Demir Sokak, Hattat Nazif Sokak ve Fatih Türbesi Sokak’ın, program bitimine kadar araç trafiğine kapalı olacağını duyurdu.

Sürücüler için alternatif güzergâh olarak Kız Taşı Caddesi ve Haydar Bey Caddesi önerildi. Cenaze töreni sırasında cami çevresi havadan da görüntülendi.