Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem

Türkiye bir kez daha deprem gerçeğini hatırladı...

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi beşik gibi sallanırken, bugün ise bir kez daha Marmara ve Ege Bölgesi'nde hissedilen bir deprem oldu.

SINDIRGI YİNE SALLANDI

Depremin ilk etapta hangi büyüklükte olduğu ve merkez üssü bilinmiyordu.

Ancak AFAD, geçtiğimiz dakikalarda depremin yine Sındırgı'da olduğunu açıkladı.

BÜYÜKLÜK 4.9

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 15.35'te 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin 11.02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Deprem, İstanbul ve Bursa başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

