Rize'ye değer katacak proje: İyidere Lojistik Limanı inşaatı sürüyor

Doğası ile adından söz ettiren Türkiye'nin yeşil kenti Rize, turizm ve lojistik alanında yatırımları ile ön plana çıkıyor.

Bu kapsamda Rize'nin değerine değer katacak bir proje yükseliyor.

Şehrin ekonomisine seviye atlatacak İyidere Lojistik Limanı'nda inşaat sürüyor.

Şantiyeyi ziyaret eden Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, ana mendirek başta olmak üzere devam eden dolgu ve üstyapı faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

PROJENİN STRATEJİK ÖNEMİNE ATIF

Program kapsamında iftarını da şantiye alanında yapan Baydaş, lojistik merkez personeli ve işçilerle bir araya gelerek, emeklerinden dolayı teşekkür etti.

İftar sonrasında ise proje yetkilileriyle toplantı gerçekleştirerek çalışmalardaki son durumu değerlendiren Vali Baydaş, projenin Türkiye açısından stratejik önemine dikkat çekti.

"ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI AĞUSTOS AYINDA BİTECEK"

Vali Baydaş, "İyidere'de gerçekleşen Lojistik Liman inşaatımız büyük bir hızla ve titizlikle devam ediyor. Ana mendirek inşaatımızın dolgu çalışmaları büyük oranda tamamlandı, duvar imalatları sürüyor. İnşallah ağustos ayında üstyapısı tamamlanmış olacak.

"RİZE'Yİ TİCARİ ODAK NOKTASI YAPACAK"

Limanın tamamlanarak faaliyete geçmesiyle birlikte hem Rize hem bölge hem de ülke ekonomisi önemli kazanımlar elde edecek. Proje, Rize'mize uzun vadeli ticari ve stratejik katkılar sağlayacak.

Lojistik Liman, İyidere‘de planlanan Lojistik Merkez ve kara yolu, demir yolu bağlantıları, özellikle Erzurum-İyidere demir yolu hattının planlanıp tamamlanmasıyla stratejik bir ticari odak noktası haline gelecektir." dedi.