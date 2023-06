BBP Genel Başkanı Destici: Sapkın hayat tarzını asla kabul etmiyoruz

AA

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Genel İstişare Toplantısı'nda çeşitli konularda mesajlar verdi.

Olağan büyük kurultay sürecini başlatacaklarını söyleyen Destici, 2024'te yapılacak yerel seçim hazırlıklarına da başlayacaklarını anlattı.

Destici, partisinin bir otelde düzenlenen Genel İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Elmadağ'daki Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda sabah saatlerinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 5 işçiye Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine başsağlığı diledi.

Bir film gösterimi üzerinden yapılan LGBT propagandasıyla yeni bir provokasyona teşebbüs edildiğini aktaran Destici, şunları kaydetti:

Destici, bazı üniversitelerdeki LGBT eylemlerine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yapılan seçim sonuçlarının hayırlı olmasını temenni eden Destici, Türkiye'nin yeni yüzyılına Cumhur İttifakı'nın galibiyeti ve etrafında birleştiği ilkelerin istikametinde girildiğini söyledi.

Destici, ülke ve millete hizmet etmeyi hedefleyen bir siyasi hareket olarak kendilerini, durum, plan, strateji ve çalışmalarını gözden geçireceklerini belirterek, milletin tercihlerini değil kendi noksanlıklarını sorgulayacaklarını anlattı.

BBP olarak kendi amblem ve adaylarıyla katıldıkları son seçime göre oy oranlarını yüzde 100'ün üzerinde artırsalar da bu seçimlerde hedefledikleri oyu alamadıklarını bildiren Destici, şöyle devam etti:

Destici, Cumhur İttifakı'nın bir parçası olduklarını anımsattı ve ekledi:

Ama herkesin her şeyine 'kabul' ya da 'evet' demedik, yine demeyeceğiz. Doğruların, terörle mücadelenin, savunma sanayisinde atılan adımların, dış politikadaki onurlu duruşun, Türk devletleriyle yapılan iş birliklerinin, mazlum coğrafyalarda yapılan yardımların, milletin refahı, güvenliği ve huzuru için atılan adımların yanında durduk ve durmaya devam edeceğiz.



Lakin ehliyetsiz, liyakatsiz atamaların, savurganlığın, yolsuzlukların, her türlü adaletsizliğin, her türlü kötülüklerin de karşısındayız ve karşısında olmaya, doğruları göstermeye devam edeceğiz.