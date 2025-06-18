Benzin ve motorine bir zam daha

Haber Merkezi

Akaryakıtta tabela bir kez daha değişecek.

Geçtiğimiz günlerde önce benzine ardından da motorine zam gelmişti.

Bu zamların ardından yeni bir gelişme daha yaşandı.

Petrol fiyatlarındaki hızlı artış, akaryakıt pompa fiyatlarına hızla yansıyor.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM

Benzinin litre fiyatına 1.56 lira, motorinin litre fiyatına 1.87 lira zam gelmesi bekleniyor.

BENZİN NE KADAR OLACAK

Böylece İstanbul'da benzinin litre fiyatı 50 liraya, Ankara'da 50.66 liraya, İzmir'de 51 liraya yükselmesi bekleniyor.

MOTORİNİN LİTRESİ NE KADAR OLACAK

Motorinin litresinin İstanbul'da fiyatının 51.38 liraya, Ankara'da 52.23 liraya, İzmir'de ise 52.57 liraya çıkması bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.