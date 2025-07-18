Eski Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Sivas'ta trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi

Sivas'taki trafik kazası, bir devlet adamını hayattan kopardı.

Ailesi ile seyahat ederken Sivas'ta trafik kazası geçirerek ağır yaralanan eski Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, kaza yaparak ağır yaralanmıştı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kaza sonrası Kangal Devlet Hastanesi'nden Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Acil Servisine sevk edilen Karaömeroğlu, yoğun bakım ünitesine alınmıştı.

Tedavi altına alınan Karaömeroğlu, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Sivas Valiliğince yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

16 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 21.00 sıralarında, ilimiz Kangal ilçesi Halep Köprüsü mevkiinde trafik kazası geçiren ve tedavisi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde devam eden Vali-Mülkiye Başmüfettişi Sayın Erol Karaömeroğlu vefat etmiştir.



Vefat eden Vali-Mülkiye Başmüfettişi Sayın Erol Karaömeroğlu'na Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve mülki idare camiasına başsağlığı dileriz.

EROL KARAÖMEROĞLU KİMDİR

Erol Karaömeroğlu, Türkiye’nin çeşitli illerinde önemli idari görevlerde bulunmuş bir kamu yöneticisidir.

Mülki idare amirliği kariyerinde farklı illerde kaymakamlık ve valilik görevlerinde bulunmuştur.

En son Bitlis Valisi olarak görev yapmış, ardından Mülkiye Başmüfettişi olarak İçişleri Bakanlığı’na bağlı denetim görevlerini sürdürmüştür.

Kamu hizmetindeki uzun yılları boyunca özellikle yerel yönetimler, kamu güvenliği ve vatandaş hizmetleri konusunda birçok projede aktif rol almıştır.