Bülent Arınç, AK Parti’ye geçen vekilleri eleştirdi: Ortada kul hakkı var

Ankara'da tüm gözlerin çevrildiği konuşmanın yankıları sürüyor...

Hasan Ufuk Çakır, CHP’den kesin ihraç istemiyle PM’ye sevk edildikten sonra istifa etmişti.

Daha sonrasında AK Parti'ye geçme kararı alan Çakır'a, grup toplantısında rozeti takıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ROZETLERİNİ TAKTI

AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada dikkat çeken ifadeler kullanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra partisine yeni katılan üç milletvekiline parti rozetlerini taktı.

CHP'den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, DEVA Partisi'nden istifa eden Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu ile Gelecek Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, AK Parti'ye katıldı.

TEŞEKKÜR ETTİ: "İKİ BAŞKOMUTAN VAR..."

CHP'den baskı sonrası ayrılan Hasan Ufuk Çakır, rozet törenin ardından desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Çakır, "Sayın Cumhurbaşkanım kıymetli dava arkadaşlarım iftiraya uğramış haksızlığa maruz kalmış ama başını önüne eğmemiş bir insanım. Bu millet yalanı değil hakikatin yanındadır. Hesapla değil inançla geçmişe sığınarak değil millete yaslanarak Türkiye Yüzyılı'na yürüyüşte devlet için dik durmaya geldim. Bu millet hakikatin yanındadır. Allah utandırmasın. İki başkomutan var; biri Gazi Mustafa Kemal Paşa, diğeri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. Selam duruyorum." dedi.

ASKER SELAMI VERDİ

Bu sözleri kullanan Çakır, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönerek asker selamı verdi.

BÜLENT ARINÇ: "İNSAN ONURU VE ŞAHSİYETİ HER TÜRLÜ MADDİ VE MANEVİ ÇIKARDAN ÜSTÜNDÜR"

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, yaşananlar sonrası sosyal medya hesabından Çakır ve transferler hakkında paylaşım yaptı.

Bülent Arınç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Bir milletvekilinin son grup toplantımızda partimize katılışı akabinde yaptığı konuşma ve tavırlarını son derece yadırgadım; kendi adıma da mahcup oldum. Eskiler bu gibi durumlar için tabasbus kelimesini kullanırlar. Cemil Meriç’in bu konuda çok güzel bir sözü vardır. 'Hiçbir lütuf, zilletli bir tabasbusa değmez.' Günümüz için daha anlaşılabilir bir hale getirmek gerekirse, insan onuru ve şahsiyeti her türlü maddi ve manevi çıkardan üstündür, diyebiliriz.

"BİZ İLK ON YILIMIZDA MECLİSİMİZE VE SİYASETÇİYE BÜYÜK BİR İTİBAR KAZANDIRDIK"

Bu gibi hareketler maalesef başkaları tarafından da zaman zaman tekrarlanıyor ve bunlar siyasetin derecesini düşürüyor. Millet gözünde de siyasetçinin itibarını yerle bir ediyor. Bendeniz meclis başkanı olduğumda güvenilir kurumlar anketinde TBMM yedinci sırada gelmekteydi. Yaptığımız çalışmalar ve ortaya koyduğumuz duruş ile bunu daha yukarılara taşıdık.



Meclisin itibarı, milletvekillerinin itibarıdır; milletvekillerinin itibarı da siyaset kurumunun itibarıdır. Bunu düşürmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Hamdolsun biz ilk on yılımızda meclisimize ve siyasetçiye büyük bir itibar kazandırdık. Söz konusu davranışlar bizim daha da geriye gidebileceğimizi ve niteliksiz insanlar marifetiyle siyaset kurumunun seviye kaybedebileceğini gösteriyor. Bütün milletvekillerinden bu gibi davranışlardan kaçınmalarını rica ediyorum.

"ORTADA BİR KUL HAKKI DA VARDIR"

Milletvekili transferlerine bakış açım şudur. Birincisi bu isimlerin kendi seçmenlerine karşı bir borcu vardır. Bu borcu ödemeleri lazım. Kaldı ki aynı zamanda ortada bir kul hakkı da vardır.

"ÖNCELİKLE SEÇMENLERİ İLE HELALLEŞMELERİ GEREKMEKTEDİR"